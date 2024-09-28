Украинский кипер прошел успешный просмотр в Челси. Скоро подпишет контракт

19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов станет игроком лондонского «Челси».

По информации портала Футбол 24, Крапивцов прошел успешный просмотр в лондонском клубе. Обе стороны уже начали процесс согласования условий контракта. Владислав будет играть за одну из молодежных команд лондонского клуба.

Крапивцов является воспитанником «Днепра». В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.

Кроме «Челси», к Крапивцову проявляли интерес английские «Халл Сити» и «Сандерленд».