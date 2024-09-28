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Англия
28 сентября 2024, 10:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 10:54
1003
3

Украинский кипер прошел успешный просмотр в Челси. Скоро подпишет контракт

Владислав Крапивцов станет игроком лондонского клуба

28 сентября 2024, 10:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 10:54
1003
3
Украинский кипер прошел успешный просмотр в Челси. Скоро подпишет контракт
УАФ. Владислав Крапивцов

19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов станет игроком лондонского «Челси».

По информации портала Футбол 24, Крапивцов прошел успешный просмотр в лондонском клубе. Обе стороны уже начали процесс согласования условий контракта. Владислав будет играть за одну из молодежных команд лондонского клуба.

Крапивцов является воспитанником «Днепра». В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.

Кроме «Челси», к Крапивцову проявляли интерес английские «Халл Сити» и «Сандерленд».

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Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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Комментарии 3
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T-800
очередной Слонина
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0
Lesovij7
Возможно у нас варварская позиция будет самая сильная в сборной, много молодых киперов еле играют вмтоп коллективах, конечно не все дорастают до главной команды, но есть надежда
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-2
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