Украинский кипер прошел успешный просмотр в Челси. Скоро подпишет контракт
Владислав Крапивцов станет игроком лондонского клуба
19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов станет игроком лондонского «Челси».
По информации портала Футбол 24, Крапивцов прошел успешный просмотр в лондонском клубе. Обе стороны уже начали процесс согласования условий контракта. Владислав будет играть за одну из молодежных команд лондонского клуба.
Крапивцов является воспитанником «Днепра». В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.
Кроме «Челси», к Крапивцову проявляли интерес английские «Халл Сити» и «Сандерленд».
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