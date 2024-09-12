Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Владислав Крапивцов может подписать контракт с лондонским клубом
19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов может подписать контракт с лондонским Челси.
Как сообщает Игорь Бурбас, украинец находится на просмотре в резервной команде.
На Крапивцова также претендовал еще один клуб АПЛ – Саутгемптон. Однако святые решили не использовать на Владислава единственную квоту на не-гражданина ЕС.
Об интересе со стороны английских клубов к Крапивцову сообщалось еще в августе. Тогда была информация, что агенты Владислава не могут оформить футболисту выезд из Украины.
Крапивцов отлично продемонстрировал себя на Евро-2024 U-19 в составе сборной Украины U-19 и был признан лучшим голкипером турнира.
Крапивцов является воспитанником Днепра. В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду Днепра-1, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.
Цвета Челси защищает 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик.
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