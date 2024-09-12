Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси

19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов может подписать контракт с лондонским Челси.

Как сообщает Игорь Бурбас, украинец находится на просмотре в резервной команде.

На Крапивцова также претендовал еще один клуб АПЛ – Саутгемптон. Однако святые решили не использовать на Владислава единственную квоту на не-гражданина ЕС.

Об интересе со стороны английских клубов к Крапивцову сообщалось еще в августе. Тогда была информация, что агенты Владислава не могут оформить футболисту выезд из Украины.

Крапивцов отлично продемонстрировал себя на Евро-2024 U-19 в составе сборной Украины U-19 и был признан лучшим голкипером турнира.

Крапивцов является воспитанником Днепра. В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду Днепра-1, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.

Цвета Челси защищает 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик.