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Англия
18 августа 2024, 17:22 | Обновлено 18 августа 2024, 17:47
3354
3

Украинский кипер заинтересовал Челси. Но есть проблема с выездом из страны

Владислав Крапивцов сейчас является свободным агентом

18 августа 2024, 17:22 | Обновлено 18 августа 2024, 17:47
3354
3
Украинский кипер заинтересовал Челси. Но есть проблема с выездом из страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов заинтересовал два клуба из Англии.

Как сообщает Футбол 24, украинца рассматривают Челси и Саутгемптон. Пенсионеры готовы предложить Владиславу место в команде U-23, а святые – статус третьего вратаря основной команды.

Также в услугах Крапивцова был заинтересован и Сандерленд, однако черные коты хотели вначале устроить просмотр украинскому вратарю, в то время, как Челси и Саутгемптон предлагают сразу заключить контракт.

Правда, источник утверждает, что агенты Владислава не могут оформить ему выезд из Украины.

Крапивцов отлично продемонстрировал себя на Евро-2024 U-19 в составе сборной Украины U-19 и был признан лучшим голкипером турнира.

Крапивцов является воспитанником Днепра. В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду Днепра-1, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и сейчас самостоятельно поддерживает форму в Харькове.

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Владислав Крапивцов Челси Саутгемптон Сандерленд свободный агент Днепр-1 трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ сборная Украины по футболу U-19
Даниил Агарков Источник: Футбол 24
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Комментарии 3
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stalevar1250
Походу спирт уа перешёл на албанское вещание... Черные коти 🤣🤣
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+1
Avaksi
Невже, в Україні, нікому не потрібен воротар...
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0
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