Украинский кипер заинтересовал Челси. Но есть проблема с выездом из страны
Владислав Крапивцов сейчас является свободным агентом
19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов заинтересовал два клуба из Англии.
Как сообщает Футбол 24, украинца рассматривают Челси и Саутгемптон. Пенсионеры готовы предложить Владиславу место в команде U-23, а святые – статус третьего вратаря основной команды.
Также в услугах Крапивцова был заинтересован и Сандерленд, однако черные коты хотели вначале устроить просмотр украинскому вратарю, в то время, как Челси и Саутгемптон предлагают сразу заключить контракт.
Правда, источник утверждает, что агенты Владислава не могут оформить ему выезд из Украины.
Крапивцов отлично продемонстрировал себя на Евро-2024 U-19 в составе сборной Украины U-19 и был признан лучшим голкипером турнира.
Крапивцов является воспитанником Днепра. В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду Днепра-1, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и сейчас самостоятельно поддерживает форму в Харькове.
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