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Молодежные турниры
31 июля 2024, 20:37 | Обновлено 31 июля 2024, 20:44
546
0

Голкипер сборной Украины U-19 вошел в символическую сборную Евро-2024 U-19

Владислав Крапивцов получил признание от технических наблюдателей УЕФА

31 июля 2024, 20:37 | Обновлено 31 июля 2024, 20:44
546
0
Голкипер сборной Украины U-19 вошел в символическую сборную Евро-2024 U-19
УАФ

19-летний голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Европы среди команд U-19.

Подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала континентального первенства, где уступили Франции (0:1), и квалифицировались в финальную часть чемпионата мира-2025 (U-20) в Чили.

Титул чемпиона Европы выиграла команда Испании, которая в финале переиграла французов 2:0.

Сборная лучших игроков Евро-2024 U-19:

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Владислав Крапивцов символическая сборная лучший вратарь сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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