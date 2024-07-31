Молодежные турниры31 июля 2024, 20:37 | Обновлено 31 июля 2024, 20:44
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Голкипер сборной Украины U-19 вошел в символическую сборную Евро-2024 U-19
Владислав Крапивцов получил признание от технических наблюдателей УЕФА
31 июля 2024, 20:37 | Обновлено 31 июля 2024, 20:44
546
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19-летний голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Европы среди команд U-19.
Подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала континентального первенства, где уступили Франции (0:1), и квалифицировались в финальную часть чемпионата мира-2025 (U-20) в Чили.
Титул чемпиона Европы выиграла команда Испании, которая в финале переиграла французов 2:0.
Сборная лучших игроков Евро-2024 U-19:
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