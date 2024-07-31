Голкипер сборной Украины U-19 вошел в символическую сборную Евро-2024 U-19

19-летний голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Европы среди команд U-19.

Подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала континентального первенства, где уступили Франции (0:1), и квалифицировались в финальную часть чемпионата мира-2025 (U-20) в Чили.

Титул чемпиона Европы выиграла команда Испании, которая в финале переиграла французов 2:0.

Сборная лучших игроков Евро-2024 U-19: