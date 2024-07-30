До встречи в Чили. Что нужно знать о выступлении Украины U-19 на Евро

Сборная Украины завершила свое выступление на юношеском Евро U-19. Команда Дмитрия Михайленко завоевала бронзовые награды турнира и путевку на молодежный чемпионат мира-2024. В группе с 5-ю очками Украина заняла второе место. В полуфинале украинцы уступили Франции – 0:1.

Состав команды

Тренерский штаб оставил костяк команды, который в марте выиграл элит-раунд. Если перемены и произошли, то только косметические. Сменились только игроки ротации.

Основным вратарем был Владислав Крапивцов, после исчезновения «Днепра-1» оставшийся без клуба.



Давид Фесюк и Владислав Кравец из «Хайдука» и «Шахтера» соответственно имеют проблемы с игровым временем. Поэтому в роли дублеров на турнир поехали два вратаря 2006 года рождения – руховец Маркиян Бакус и Вячеслав Суркис из юношеской команды «Динамо».

Основным правым защитником был Алексей Гусев. Он в этой роли с начала создания сборной 2005 года. Весной ему конкуренцию навязал Антон Дрозд из «Шахтера», но на Евро Гусев-младший стабильно играл в защите.

На противоположном фланге произошли некоторые изменения. Не поехал на турнир Максим Стрюков. Прошлый сезон он выступал за «Ганновер», но летом остался без клуба и травмировался. На место игрока ротации взяли игрока 2007 года Кирилла Дигтяря. Основным на этой позиции был «горняк» Николай Огарков.



Основной парой центральных защитников должны были стать Максим Мельниченко и Тарас Михавко. Первый летом сменил «Днепр-1» на «Карпаты». А второй весной уже играл за первую команду «Динамо». Но из-за травмы Огаркова в матче против Норвегии Михавко перебрался на левый фланг. Основным защитником стал Иван Ермачков, который летом подписал контракт с «Вердером».

Поэтому какой-то стабильности в центре обороны не было: Михавко вынужден был играть на левом фланге, а после дисквалификации Даниила Ващенко в опорную зону перешел Мельниченко.

Основным опорником команды был представитель «Александрии» Даниил Ващенко. Игрок «Металлиста 1925» Самуэль Обинайя поехал в роли игрока ротации. Он уже играл на уровне УПЛ со своим клубом. Для Обинайи это первый вызов в сборную, Ващенко пока только выступал за юношескую команду александрийцев.



Инсайды – Даниил Кревсун из «Боруссии» Дортмунд, Рамик Гаджиев формально из «Днепра-1» и представитель «Шахтера» Виктор Цуканов. Все были в сборной весной. Гаджиев и Кревсун – основные игроки, а Цуканов – в роли ротации. Против Франции Гаджиев играл на фланге полузащиты.

Вингеры – динамовец Андрей Маткевич, представитель «Металлиста» Геннадий Синчук были основными. Ротация – Кристиан Шевченко из «Уотфорда» и Тимур Тутеров из «Сандерленда». Последний при необходимости выходил на острие атаки.

Форварды – Матвей Пономаренко из «Динамо» Киев и Дмитрий Богданов из «Динамо» Дрезден. Богданов тоже находился в системе киевского «Динамо», но после начала войны оказался в Германии. Здорово проявил себя на Евро U-17. Учитывая слабую форму Михаила Дубравного из «Гента», он получил шанс поехать на Евро с ребятами, старшими на два года.

УАФ

Видим, что Михайленко приглашал не только игроков 2006 года, но уже и 2007 года рождения. Ничего нет более изменчивого, чем юношеский футбол. Если брать сборную Украины 2005 года, которая собиралась в 16 лет, осталось совсем мало игроков. Защитники Гусев и Огарков. Вингер Маткевич. Одни игроки начали откровенно теряться, на их места пришли новые. Нужно искать альтернативу, брать младших футболистов.

Кто себя показал с лучшей стороны, а кто разочаровал

Юношеский футбол воспринимается с позиции развития игроков. Результат важен, но не на первом месте. Главное – развитие футболистов. Кто показывает себя на таких турнирах, тот сможет оказаться в лучшем клубе.

Большинство игроков сыграли на своем уровне. Но также хотел бы выделить тройку футболистов, проявивших себя, и, соответственно, разочаровавших.

Проявили себя с лучшей стороны

1. Владислав Крапивцов. Я считаю, что это лучший вратарь турнира. Влад спасал в каждом матче. Особенно важно, что это было в двух первых турах против Северной Ирландии и Норвегии. Хорошо сложен физически, хладнокровен, реакция, игра на выходах, ногами. Если бы не Крапивцов, то у сборной были бы все шансы не выйти из группы. Я думаю, что после Евро у него есть прекрасные шансы поехать в хороший чемпионат.

УАФ. Владислав Крапивцов

2. Геннадий Синчук. Наш главный козырь в креативе. Прекрасный удар, техника, умение обыграть соперника. Индивидуально сильный футболист, который может решить судьбу эпизода в свою пользу. Имеются хорошо развитые креативные качества. Тоже имеет все шансы после Евро поехать в другой клуб.

3. Даниил Ващенко. Проделал очень много черновой работы. Буквально выгрызал внутри поля все. Удивительно, что футболист такого таланта еще не дебютировал в УПЛ. Если он не нужен «Александрии», то пора куда-то переходить.



Разочарования

1. Матвей Пономаренко. Из 4-х матчей 2 пропускать через перебор карточек – это уже за гранью добра и зла. Во время элит-раунда Матвей получил две карточки, поэтому пропускал первый тур против Северной Ирландии. Затем в матчах против Норвегии и Италии получил еще две желтые и пропустил полуфинал против Франции. Против хозяев турнира – Северной Ирландии – мы играли первым номером, но очень не хватало форварда. Наверное, потому и не победили, что не играл Матвей. Против Франции вообще некому было бороться в атаке. Просто подвел команду на ровном месте.

2. Виктор Цуканов. «Шахтер» откровенно распиарил его весной, но в реальности Цуканов является пока еще очень сырым футболистом. Когда не мог играть Кревсун против Северной Ирландии, Цуканов ничего не показал вовсе. Креативные качества не столь хорошо развиты, а физически совсем не может вести силовую борьбу. Физически выдерживает минут 20-30 с большими проблемами в игре на оборону.



3. Дмитрий Богданов. Он успел зарекомендовать себя в юношеских командах «Динамо» Дрезден. Затем поехал на сборы с первой командой и даже дебютировал в третьей Бундеслиге взрослого футбола. Но пока к уровню U-19 Богданов не готов ни физически, ни психологически. Возможно, здесь дело в усталости, потому что Дмитрий еще играл на Евро U-17. Когда не мог играть из-за дисквалификации Пономаренко, то у украинцев возникали большие проблемы в атаке. Никто не цеплялся за мяч впереди, что ломало структуру игры.

Выводы

Сборная Украины выполнила свою главную задачу – вышли из группы и получили путевку на молодежный чемпионат мира, который состоится следующим летом в Чили. Понятно, что у нас в группе фаворитом была Италия. С Норвегией и особенно с Северной Ирландией мы могли играть и побеждать.



Нам немного повезло с календарем, что после двух нулевых ничьих в стартовых турах решающий матч нужно было играть против немотивированной Италии. Бернардо Корради поставил на Украину второй состав. Ничья в матче против Норвегии – ключевой результат. Дальше все зависело от нас, если побеждаем немотивированную Италию, то выходим из группы.

Важным фактором являлись климатические условия. Турнир проводился на искусственных покрытиях. Если для команд Северной Ирландии и Норвегии такие условия и газоны были привычными, то для Украины и Италии нужно было приспосабливаться.

Все команды столкнулись с фактором плохой игровой и физической формы. Команды в начале июля только вышли из отпусков. Игроки фактически начинали свой сезон в сборной. Кто-то пару дней поработал с клубом, кто раньше, кто позже завершил сезон.



Значительным плюсом стала мотивация игроков. Этого не было на Евро U-17 и взрослом Евро. Наши ребята буквально сражались, кусались за каждый мяч. Для ряда игроков турнир в Северной Ирландии был отличной возможностью себя показать и проявить. Крапивцову и Гаджиеву нужно определяться с клубом. Синчуку нужно было хорошо себя показать.

Большой проблемой стала заявка. Фактически Дмитрий Михайленко смог рассчитывать на 11-12 игроков. Никакой ротации, отдыха, усиления игры со скамейки запасных, кадровых сюрпризов не было. Был один состав, а замены начинались уже после 80-й минуты. 2005 год – поколение игроков не самое сильное в истории Украины. Михайленко активно приглашал игроков 2006 и даже 2007 года рождения. Большого выбора у тренерского штаба не было.

УАФ. Тарас Михавко (справа)

Качество игры оставляло желать лучшего. Наша главная сила – самоотдача и волевые качества. Именно благодаря этому мы смогли выйти из группы, победили в важном матче Италию. Характер и воля к победе, а не мастерство и класс. Матч против Северной Ирландии показал проблемы с позиционной атакой. Команде Михайленко было удобнее играть от обороны, вторым номером. Где-то сборная Украины напомнила своих предшественников 1999 года рождения. Тогда команда Александра Петракова тоже во главу угла ставила рациональность и результат, а не качество игры. К сожалению, не так много игроков из того поколения смогло себя найти во взрослом футболе. Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили, Владислав Супряга и Алексей Кащук точно имели большие ожидания, чем достигли к этому времени.

Неопределенность в будущем

Никто не знает, что от этой команды останется через год. Потому что сейчас такой период, когда идет переход из юношеского во взрослый футбол. Часть игроков может потеряться, потерять игровую практику, а могут появиться новые имена.



Крапивцов, Гаджиев и Синчук на грани смены клубов. Пока не очень понятно, куда они перейдут и какой будет игровая практика. Если это будет заграница, все не будет просто. Потребуется время на адаптацию.

Кревсун и Ермачков будут пробовать свои силы в профессиональном футболе на уровне вторых команд «Боруссии» и «Вердера».

Дрозду и Огаркову нужно искать аренду, потому что в юношеской команде «Шахтера» они уже отыграли все, что можно, а до первой не дотягивают.

Во взрослый футбол идет Гусев, который будет играть в аренде за «Зарю». Его одноклубник Маткевич тоже должен определяться с командой в новом сезоне.

Ващенко уже явно перерос уровень юношеской команды «Александрии», но в первой на него не рассчитывают. Несмотря на статус ведущего игрока юношеской сборной Украины своего возраста, он еще не дебютировал в УПЛ.

Если бы у Михайленко была возможность собрать команду в июне, часть игроков просто не попала бы в заявку на Евро в июле. Уже сейчас можно говорить, что по сравнению с весной и элит-раундом часть игроков сделала шаг назад.