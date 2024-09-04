Украинский вратарь мог перебраться в клуб АПЛ. Сорвалось в последний момент

По информации ТаТоТаке, вратарь юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов был близок к переходу в состав клуба АПЛ Саутгемптон.

Сообщается, что игроку не хватило рейтинга баллов, который необходим легионеру для переезда в чемпионат Англии. У клуба была возможность использовать wild-card для игрока, но Саутгемптон решил придержать это право на зимнее трансферное окно.

В итоге Крапивцов после ухода из Днепра-1 остается свободным агентом. Ранее была информация об интересе к киперу со стороны Челси и Сандерленда.

На минувшем Евро U-19 Владислав был признан лучшим вратарем турнира.