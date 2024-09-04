Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский вратарь мог перебраться в клуб АПЛ. Сорвалось в последний момент
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 18:28 |
1514
0

Украинский вратарь мог перебраться в клуб АПЛ. Сорвалось в последний момент

Крапивцовым интересовался Саутгемптон

04 сентября 2024, 18:28 |
1514
0
Украинский вратарь мог перебраться в клуб АПЛ. Сорвалось в последний момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

По информации ТаТоТаке, вратарь юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов был близок к переходу в состав клуба АПЛ Саутгемптон.

Сообщается, что игроку не хватило рейтинга баллов, который необходим легионеру для переезда в чемпионат Англии. У клуба была возможность использовать wild-card для игрока, но Саутгемптон решил придержать это право на зимнее трансферное окно.

В итоге Крапивцов после ухода из Днепра-1 остается свободным агентом. Ранее была информация об интересе к киперу со стороны Челси и Сандерленда.

На минувшем Евро U-19 Владислав был признан лучшим вратарем турнира.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Осимхен перешел из Наполи в состав турецкого гранда
Челси снова тратит больше всех. Клуб возглавил очередной рейтинг
Кащук пояснил, почему выбрал Карабах для продолжения карьеры
Владислав Крапивцов Саутгемптон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
Футбол | 04 сентября 2024, 17:50 0
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа

По четыре претендента

Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Теннис | 03 сентября 2024, 20:39 6
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open

Эмма Наварро в двух партиях одолела Паулу Бадосу, хотя испанка могла вернуться в игру

Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Футбол | 03.09.2024, 22:25
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Футбол | 04.09.2024, 07:10
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Come to Galatasaray! Каким чудом чемпиону Турции удалось подписать Осимхена
Футбол | 04.09.2024, 11:37
Come to Galatasaray! Каким чудом чемпиону Турции удалось подписать Осимхена
Come to Galatasaray! Каким чудом чемпиону Турции удалось подписать Осимхена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 16
Футбол
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
03.09.2024, 06:56
Теннис
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
03.09.2024, 21:17 6
Футбол
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 8
Футбол
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
03.09.2024, 03:39 2
Теннис
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51
Футбол
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
02.09.2024, 21:10 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем