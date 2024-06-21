Чемпионат Европы21 июня 2024, 18:16 | Обновлено 21 июня 2024, 18:19
4823
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ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука
Роман оформил классный гол
21 июня 2024, 18:16 | Обновлено 21 июня 2024, 18:19
4823
12
Форвард сборной Украины Роман Яремчук в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 забил победный гол ворота Словакии (2:1).
Николай Шапаренко классно отдал в штрафную, а Роман первым касанием принял мяч, а вторым – отправил его в ворота. В УЕФА отметили первое касание Романа.
«Первое касание – это было искусство», – отметили в УЕФА.
That first touch was art 🧑🎨#EURO2024 | #SVKUKR pic.twitter.com/CDuJSF26F8— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024
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Комментарии 12
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У цьому голі вся комбінація Забарний - Шапаренко - Яремчук - мистецтво від кожного з трьох. Жодного зайвого руху, все в темп на найвищому футбольному рівні.
Забив так тонко й елегантно, неначе фехтувальник з фільмів про мушкетерів. Вищий клас!
Майстер
жаль Романа в плані клубному..є майстерність, є працелюбність, є адекватність до життя і до себе в ньому (небагато таких є в збірній)..
Нужно было ранее выпускать Романа.Довбику не стыдно так беззубо подтверждать свой высокий статус?Очевидно что парень себя бережёт.
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Порвані гетри? Романе, Романе...
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Добре що в збірній відзначається. І це все таки другий дотик. Першим він зупинив дуже добре мяч. І воротар напевно не правильно зіграв що не пішов на нашого гравця, а залишався на місці.
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