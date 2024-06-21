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  4. ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:16 | Обновлено 21 июня 2024, 18:19
4823
12

ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука

Роман оформил классный гол

21 июня 2024, 18:16 | Обновлено 21 июня 2024, 18:19
4823
12
ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 забил победный гол ворота Словакии (2:1).

Николай Шапаренко классно отдал в штрафную, а Роман первым касанием принял мяч, а вторым – отправил его в ворота. В УЕФА отметили первое касание Романа.

«Первое касание – это было искусство», – отметили в УЕФА.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Роман Яремчук
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 12
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ViAn
У цьому голі вся комбінація Забарний - Шапаренко - Яремчук - мистецтво від кожного з трьох. Жодного зайвого руху, все в темп на найвищому футбольному рівні.
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+11
sres2016
Забив так тонко й елегантно, неначе фехтувальник з фільмів про мушкетерів. Вищий клас!
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+7
andre_lui
Майстер
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+7
EGOS
жаль Романа в плані клубному..є майстерність, є працелюбність, є адекватність до життя і до себе в ньому (небагато таких є в збірній)..
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+6
inspekcha85
Нужно было ранее выпускать Романа.Довбику не стыдно так беззубо подтверждать свой высокий статус?Очевидно что парень себя бережёт.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Порвані гетри? Романе, Романе...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
antt
Добре що в збірній відзначається. І це все таки другий дотик. Першим він зупинив дуже добре мяч. І воротар напевно не правильно зіграв що не пішов на нашого гравця, а залишався на місці.
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0
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