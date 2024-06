ФОТО. Первое касание – искусство. УЕФА оценил действия Яремчука

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 забил победный гол ворота Словакии (2:1).

Николай Шапаренко классно отдал в штрафную, а Роман первым касанием принял мяч, а вторым – отправил его в ворота. В УЕФА отметили первое касание Романа.

«Первое касание – это было искусство», – отметили в УЕФА.

That first touch was art 🧑‍🎨#EURO2024 | #SVKUKR pic.twitter.com/CDuJSF26F8