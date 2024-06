Битва украинцев в США. Интер Майами выиграл у действующих чемпионов MLS

В ночь на 20 июня состоялся матч очередного тура регулярного сезона Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Коламбус Крю. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Голами за цаплей отличились Йен Фрэй (10) и Леонардо Кампана (21), а у гостей единственный мяч забил Кучо (40).

В этом поединке приняли участие сразу два представителя Украины: Сергей Кривцов (Интер Майами) и Евгений Чеберко (Коламбус Крю). Кривцов вышел в старте и отыграл весь поединок, а Чеберко появился на поле на 73-й.

Звездные футболисты клуба Дэвида Бекхэма Лионель Месси и Луис Суарес пропустили встречу, поскольку находятся в расположениях сборных Аргентины и Уругвая соответственно, вместе с которыми выступят на Копа Америка.

Сейчас Интер Майами занимает первое место в таблице Восточной конференции MLS с 41 очком. У ближайшего преследователя Цинциннати 37 пунктов и на 2 сыгранных тура меньше.

Отметим, что Коламбус Крю является действующим победителем MLS.

MLS. 19–20 июня

Интер Майами – Коламбус Крю – 2:1

Голы: Фрэй, 10, Кампана, 21 – Кучо, 40

