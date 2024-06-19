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МЛС США
Интер Майами
20.06.2024 02:30 - : -
Коламбус Крю
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Major League Soccer
19 июня 2024, 16:23 | Обновлено 19 июня 2024, 16:25
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Интер Майами – Коламбус Крю. Прогноз и анонс на матч MLS

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

19 июня 2024, 16:23 | Обновлено 19 июня 2024, 16:25
103
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Интер Майами – Коламбус Крю. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

20 июня на «Чейз Стэдиум» пройдет матч 20-го тура МЛС, в котором «Интер Майами» встретится с «Коламбус Крю». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Интер Майами

Команда столкнулась с вызовом, который ни она, ни Тата Мартино не выдерживали в прошлом сезоне: а как играть без Месси? Точнее, быть при этом успешным? В итоге в 2023-м цапли пролетели мимо плей-офф. В нынешнем цикле у Лео уже только в МЛС 12 голов (лишь 1 с пенальти) и 9 передач. Но, забив напоследок Сент-Луису, ветеран уехал в сборную, и вернется только после завершения расширенного Копа Америка. С другой стороны, не забываем, что туда же отправился и забивной новичок, Луис Суарес - уругваец успел оформить 12+5. На момент начала лета клуб был первым на Востоке, правда, после классной серии не мог выиграть дважды кряду. Без лидеров атаки против Филадельфии Юнион все равно получилось выиграть - забив в самом начале и самом конце второго тайма, оформили волевые 2:1.

Ставки на матч Интер Майами – Коламбус Крю

Коламбус Крю

Клуб в прошлом году выиграл МЛС, и это был его второй титул за 4 последних сезона. В этом розыгрыше вроде бы Бригада не тянула на спортивную династию, но она и в 2023-м не была лучшей в регулярке. Важнее держаться в топ-6, что пока что получается относительно неплохо. Недавно было три победы кряду, но потом в выступлениях сделали паузу из-за Кубка чемпионов КОНКАКАФ. В финале там американцы, правда, разгромно уступили Пачуке 0:3 с дублем Хосе Саломона Рондона. Что же, теперь нужно полностью сосредоточиться на МЛС, где отнюдь не гарантирован финиш в зоне плей-офф. С Нью-Йорк Сити на выезде получилось выиграть перестрелку - итоговый счет был 3:2 в пользу гостей.

Статистика личных встреч

У цапель было две победы кряду. Они и прошлым летом вели на выезде, но тогда хозяева успели на 90-й минуте сравнять на 2:2.

Прогноз

GGBET считает фаворитом гостей, но в целом оба клуба играют не столько хорошо, сколько зрелищно и не скучно. Ставим тут на итого забьют более 3,0 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Интер Майами
20 июня 2024 -
02:30
Коламбус Крю
Тотал голов больше 3.0 1.75 Сделать ставку
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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Коламбус Крю Сергей Кривцов Евгений Чеберко прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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