ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с главным тренером

«РБ Лейпциг» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Марко Розе. Новое соглашение с 47-летним немецким специалистом рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Розе возглавляет «РБ Лейпциг» с сентября 2022 года. Прошлый сезон команда завершила на четвертом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Также в своей тренерской карьере Розе работал с «Локомотив Лейпциг», «РБ Зальцбург», а также менхенгладбахской и дортмундской «Боруссиями».

Ранее «РБ Лейпциг» продлил контракт с одним из лидеров команды, форвардом Беньямином Шешко.

Marco #Rose - 2⃣0⃣2⃣6⃣! 🔴⚪️#RBL and head coach Marco Rose have extended his existing contract by one year until summer 2026! ✒️ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/tOlLZYxsiO