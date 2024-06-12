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  4. ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с талантливым форвардом
Германия
12 июня 2024, 16:38 |
257
0

ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с талантливым форвардом

Беньямин Шешко остается в клубе до 2029 года

12 июня 2024, 16:38 |
257
0
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с талантливым форвардом
РБ Лейпциг. Беньямин Шешко (справа)

«РБ Лейпциг» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Беньямином Шешко. Новое соглашение с 21-летним игроком сборной Словении рассчитано еще на пять лет – до лета 2029 года.

Таким образом, «РБ Лейпциг» положил конец всем слухам об уходе Шешко нынешним летом. Интерес к форварду приписывали «Милану» и «Арсеналу».

В сезоне 2023/2024 Шешко провел за «РБ Лейпциг» 42 матча во всех турнирах, и отличился в них 18 голами и 2 ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

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Беньямин Шешко РБ Лейпциг продление контракта
Олег Дидух Источник: РБ Лейпциг
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