ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с талантливым форвардом

«РБ Лейпциг» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Беньямином Шешко. Новое соглашение с 21-летним игроком сборной Словении рассчитано еще на пять лет – до лета 2029 года.

Таким образом, «РБ Лейпциг» положил конец всем слухам об уходе Шешко нынешним летом. Интерес к форварду приписывали «Милану» и «Арсеналу».

В сезоне 2023/2024 Шешко провел за «РБ Лейпциг» 42 матча во всех турнирах, и отличился в них 18 голами и 2 ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.