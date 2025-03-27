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  4. Бавария выбрала наследника Кейна. Придется потратиться
Германия
27 марта 2025, 22:35 |
1269
0

Бавария выбрала наследника Кейна. Придется потратиться

Беньямин Шешко привлекает внимание мюнхенского гранда

27 марта 2025, 22:35 |
1269
0
Бавария выбрала наследника Кейна. Придется потратиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Словенский нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист рассматривается руководством немецкого гранда как наследник Гарри Кейна. Клаусула в контракте Беньямина колеблется от 60 до 80 миллионов евро в зависимости от определенных условий.

Шешко также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелилась на звезду «ПСЖ».

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Беньямин Шешко Гарри Кейн Бавария РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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