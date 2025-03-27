Германия27 марта 2025, 22:35 |
1269
0
Бавария выбрала наследника Кейна. Придется потратиться
Беньямин Шешко привлекает внимание мюнхенского гранда
27 марта 2025, 22:35 |
1269
0
Словенский нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.
По информации источника, 21-летний футболист рассматривается руководством немецкого гранда как наследник Гарри Кейна. Клаусула в контракте Беньямина колеблется от 60 до 80 миллионов евро в зависимости от определенных условий.
Шешко также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелилась на звезду «ПСЖ».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2025, 17:31 6
Скандальный матч с Атлетико может грозить дисквалификациями
Биатлон | 27 марта 2025, 15:08 6
Валентина и Вита Семеренко стали участницами суперспринта
Футбол | 27.03.2025, 09:33
Футбол | 27.03.2025, 22:03
Футбол | 27.03.2025, 09:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2025, 04:05 5
26.03.2025, 16:57 6
25.03.2025, 16:13
26.03.2025, 09:02 82
27.03.2025, 07:25 5
26.03.2025, 03:25 2
26.03.2025, 02:06 11
26.03.2025, 17:27 1