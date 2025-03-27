Бавария выбрала наследника Кейна. Придется потратиться

Словенский нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист рассматривается руководством немецкого гранда как наследник Гарри Кейна. Клаусула в контракте Беньямина колеблется от 60 до 80 миллионов евро в зависимости от определенных условий.

Шешко также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелилась на звезду «ПСЖ».