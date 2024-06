Жена Лунина рассказала, готова ли она покинуть Испанию

Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, рассказала, готова ли она покинуть Испанию, если ее мужу придется сменить клуб:

«Мы очень любим Испанию, здесь очень дружелюбные люди, нам все очень рады, из-за чего здесь комфортно. Но если моему мужу придется покинуть эту страну, то, конечно, я поддержу его, и мы поедем туда, куда будет нужно».

Ранее сообщалось, что Андрея Лунина заинтересовали варианты с переходом в туринский «Ювентус» (Италия) и лондонский «Арсенал» (Англия).

🗣️ Anastasiia, Andriy Lunin’s wife: “We love Spain very much, the people here are very friendly and we feel very welcomed & comfortable. But if my husband has to leave this country, then of course I will support him and we will go wherever necessary.” pic.twitter.com/Eh7jbMWEcr