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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 15:30 | Обновлено 16 июня 2024, 15:31
1211
1

ВИДЕО. Полиция Гамбурга стреляла в мужчину, который угрожал фанам киркой

Перед матчем между Польшей и Нидерландами неспокойно

16 июня 2024, 15:30 | Обновлено 16 июня 2024, 15:31
1211
1
ВИДЕО. Полиция Гамбурга стреляла в мужчину, который угрожал фанам киркой
The Outpost

Перед матчем сборных Польши и Нидерландов на Евро-2024 в Гамбурге неизвестный мужчина с киркой напал на фанатов.

Полицейские применили против него перцовый баллончик, после чего использовали огнестрельное оружие. Сообщается, что первый выстрел был предупредительным.

В результате стрельбы мужчина упал на землю. Нападавший тяжело ранен, его доставили в больницу.

У него в рюкзаке нашли коктейль Молотова. Полиция предполагает, что мужчина хотел зажечь его в толпе фанатов.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени возле фан-зоны для сторонников сборной Нидерландов на Евро-2024. Матч стартует в 16:00 по Киеву.

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сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Польша - Нидерланды нападение полиция Гамбург
Владимир Клепач Источник: Bild
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