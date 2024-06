ВИДЕО. Полиция Гамбурга стреляла в мужчину, который угрожал фанам киркой

Перед матчем сборных Польши и Нидерландов на Евро-2024 в Гамбурге неизвестный мужчина с киркой напал на фанатов.

Полицейские применили против него перцовый баллончик, после чего использовали огнестрельное оружие. Сообщается, что первый выстрел был предупредительным.

В результате стрельбы мужчина упал на землю. Нападавший тяжело ранен, его доставили в больницу.

У него в рюкзаке нашли коктейль Молотова. Полиция предполагает, что мужчина хотел зажечь его в толпе фанатов.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени возле фан-зоны для сторонников сборной Нидерландов на Евро-2024. Матч стартует в 16:00 по Киеву.

