Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET с широчайшей линией, более 70 видов спорта и дисциплин киберспорта. Компания создает уникальный украиноязычный контент на YouTube и развивает культуру ответственной игры. Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

6 июня главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательный список из 26 футболистов, которые примут участие в финальной части чемпионата Европы-2024. Своим решением оставить за бортом команды Гарри Магуайра, Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона наставник «трех львов» как минимум удивил многих, однако есть ощущение, что на этот раз Саутгейт как раз подошел к формированию окончательной версии заявки на крупный турнир не с точки зрения включения туда «любимчиков» и футболистов, растерявших форму, а исключительно на основании профессиональных качеств игроков и уровня их достижений по ходу клубного сезона-2023/24.

На минувшем Евро, который из-за пандемии коронавируса состоялся не в 2020, а в 2021 году, Англия, напомним, добралась до финала, где в Лондоне на «Уэмбли» сыграла против Италии. Фаворитом того поединка однозначно виделись островитяне, но команда Саутгейта не смогла переиграть оппонента ни в основное, ни в дополнительное время, а затем уступила в серии пенальти (2:3), которая уже долгие-долгие годы вообще является ахиллесовой пятой английской сборной.

Впрочем, на Евро-2024 Англия опять едет исключительно за трофеем. И сейчас мы предлагаем выделить пять ключевых причин, почему «три льва» в Германии все-таки выиграют свое первое в истории звание сильнейшей команды Европы…

Летом минувшего года Гарри Кейн наконец-то покинул «Тоттенхэм» и за 95 миллионов евро перебрался в «Баварию». Казалось бы, забивной англичанин едет в Мюнхен за трофеями, так как «красные» как минимум по меркам родной для них Германии приучили к постоянным победам и триумфам, но… Сезон-2023/24 оказался абсолютно разочаровывающим для «Баварии», которая не смогла выиграть ни Лигу чемпионов, ни Бундеслигу, ни даже Кубок Германии, по причине чего Гарри Кейн опять остался без единого трофея в карьере…

Впрочем, для самого Кейна минувший клубный сезон оказался лучшим в карьере. Гарри в 45 официальных поединках за «Баварию» сумел отличиться 44 забитыми мячами – показатель, который в европейском футболе в сезоне-2023/24 не смог превзойти никто, а повторил лишь не менее гениальный, чем сам Кейн, бомбардир Килиан Мбаппе. Однако французу потребовалось сыграть на 3 поединка больше, а также он отличился меньшим количеством ассистов (10 против 12).

⚽️⚔️ Kylian Mbappe & Harry Kane this season in all competitions: 🇫🇷 Kylian Mbappe: 👕 48 games ⚽️ 44 goals 🎯 10 assists 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane: 👕 45 games ⚽️ 44 goals 🎯 12 assists Who had the better season… 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Wv81VFwTqZ

36 мячей Кейн забил в рамках розыгрыша Бундеслиги. Ни один из форвардов из топ-5 европейских лиг не сумел добраться даже до отметки в 30 забитых мячей, а ближайшим преследователем Гарри в споре за «Золотую бутсу» оказался сенсационный Серу Гирасси из «Штутгарта», в активе которого оказалось 28 голов. Более того, голевой результат Кейна стал самым высоким среди всех игроков в их дебютном сезоне в Бундеслиге с момента основания турнира в 1963 году. Поэтому к Евро-2024 английский топ-бомбардир однозначно подходит на пике формы и карьеры, что не может не обнадеживать фанатов «трех львов».

📌 Эксперты GGBET оценивают шансы Англии на победу на турнире коэффициентом 4.5.

Второй ключевой звездой (хотя, возможно, уже и первой) нынешнего состава сборной Англии является 20-летний центральный атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которому смена клуба летом минувшего года (англичанин подался на Пиренеи из состава дортмундской «Боруссии») также пошла исключительно на пользу.

В составе «бланкос» Беллингем стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, причем в обоих турнирах его вклад в итоговый успех был невероятно значительным. В 42 официальных играх за «Реал» в рамках сезона-2023/24 Джуд отличился 23 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Это абсолютно потрясающие показатели для игрока, которому лишь в конце июня исполнится 21 год, и который доказал всем скептикам, что президент мадридского клуба Флорентино Перес летом 2023-го не зря отдал за него 103 миллиона евро. Более того, по подсчетам специалистов OptaAnalyst, Беллингем не только много забивал и ассистировал, но еще и оказывал самое интенсивное давление в Лиге чемпионов-2023/24 как в целом в турнире (572), так и конкретно в рамках его стадии плей-офф (344).

Jude Bellingham has 35 goal involvements in all competitions for Real Madrid, but he has been so much more than that.



Bellingham has made the most high-intensity pressures in the Champions League this season overall (572) and in the knockout stages (344). 🔥#UCLfinal pic.twitter.com/uOgmTESBr3