Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024

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6 июня главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательный список из 26 футболистов, которые примут участие в финальной части чемпионата Европы-2024. Своим решением оставить за бортом команды Гарри Магуайра, Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона наставник «трех львов» как минимум удивил многих, однако есть ощущение, что на этот раз Саутгейт как раз подошел к формированию окончательной версии заявки на крупный турнир не с точки зрения включения туда «любимчиков» и футболистов, растерявших форму, а исключительно на основании профессиональных качеств игроков и уровня их достижений по ходу клубного сезона-2023/24.

На минувшем Евро, который из-за пандемии коронавируса состоялся не в 2020, а в 2021 году, Англия, напомним, добралась до финала, где в Лондоне на «Уэмбли» сыграла против Италии. Фаворитом того поединка однозначно виделись островитяне, но команда Саутгейта не смогла переиграть оппонента ни в основное, ни в дополнительное время, а затем уступила в серии пенальти (2:3), которая уже долгие-долгие годы вообще является ахиллесовой пятой английской сборной.

Впрочем, на Евро-2024 Англия опять едет исключительно за трофеем. И сейчас мы предлагаем выделить пять ключевых причин, почему «три льва» в Германии все-таки выиграют свое первое в истории звание сильнейшей команды Европы…

Гарри Кейн на пике формы и карьеры

Летом минувшего года Гарри Кейн наконец-то покинул «Тоттенхэм» и за 95 миллионов евро перебрался в «Баварию». Казалось бы, забивной англичанин едет в Мюнхен за трофеями, так как «красные» как минимум по меркам родной для них Германии приучили к постоянным победам и триумфам, но… Сезон-2023/24 оказался абсолютно разочаровывающим для «Баварии», которая не смогла выиграть ни Лигу чемпионов, ни Бундеслигу, ни даже Кубок Германии, по причине чего Гарри Кейн опять остался без единого трофея в карьере…

Впрочем, для самого Кейна минувший клубный сезон оказался лучшим в карьере. Гарри в 45 официальных поединках за «Баварию» сумел отличиться 44 забитыми мячами – показатель, который в европейском футболе в сезоне-2023/24 не смог превзойти никто, а повторил лишь не менее гениальный, чем сам Кейн, бомбардир Килиан Мбаппе. Однако французу потребовалось сыграть на 3 поединка больше, а также он отличился меньшим количеством ассистов (10 против 12).

⚽️⚔️ Kylian Mbappe & Harry Kane this season in all competitions:



🇫🇷 Kylian Mbappe:

👕 48 games

⚽️ 44 goals

🎯 10 assists



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane:

👕 45 games

⚽️ 44 goals

🎯 12 assists



Who had the better season… 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Wv81VFwTqZ — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) May 26, 2024

36 мячей Кейн забил в рамках розыгрыша Бундеслиги. Ни один из форвардов из топ-5 европейских лиг не сумел добраться даже до отметки в 30 забитых мячей, а ближайшим преследователем Гарри в споре за «Золотую бутсу» оказался сенсационный Серу Гирасси из «Штутгарта», в активе которого оказалось 28 голов. Более того, голевой результат Кейна стал самым высоким среди всех игроков в их дебютном сезоне в Бундеслиге с момента основания турнира в 1963 году. Поэтому к Евро-2024 английский топ-бомбардир однозначно подходит на пике формы и карьеры, что не может не обнадеживать фанатов «трех львов».

📌 Эксперты GGBET оценивают шансы Англии на победу на турнире коэффициентом 4.5.

Джуд Беллингем – молодой гений касаний

Второй ключевой звездой (хотя, возможно, уже и первой) нынешнего состава сборной Англии является 20-летний центральный атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которому смена клуба летом минувшего года (англичанин подался на Пиренеи из состава дортмундской «Боруссии») также пошла исключительно на пользу.

В составе «бланкос» Беллингем стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, причем в обоих турнирах его вклад в итоговый успех был невероятно значительным. В 42 официальных играх за «Реал» в рамках сезона-2023/24 Джуд отличился 23 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Это абсолютно потрясающие показатели для игрока, которому лишь в конце июня исполнится 21 год, и который доказал всем скептикам, что президент мадридского клуба Флорентино Перес летом 2023-го не зря отдал за него 103 миллиона евро. Более того, по подсчетам специалистов OptaAnalyst, Беллингем не только много забивал и ассистировал, но еще и оказывал самое интенсивное давление в Лиге чемпионов-2023/24 как в целом в турнире (572), так и конкретно в рамках его стадии плей-офф (344).

Jude Bellingham has 35 goal involvements in all competitions for Real Madrid, but he has been so much more than that.



Bellingham has made the most high-intensity pressures in the Champions League this season overall (572) and in the knockout stages (344). 🔥#UCLfinal pic.twitter.com/uOgmTESBr3 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2024

Прямо сейчас Джуд Беллингем действительно является гением касаний как для «Реала», так и для сборной Англии. Важно и том, что с учетом всего добавленного времени в сезоне-2023/24 Беллингем отыграл в клубных турнирах 3944 минуты – это меньше, чем у 14 других футболистов из текущего состава сборной Англии. И это означает, что в ногах Джуда должно быть еще много сил и энергии, которые наверняка получат еще и огромную психологическую подпитку после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» над дортмундской «Боруссией» (2:0).

Феноменальный атакующий потенциал

В целом атакующий потенциал этой сборной Англии по-настоящему впечатляет. Помимо Кейна и Беллингема с их 44 и 23 забитыми мячами соответственно, в распоряжении Гарета Саутгейта будет еще пятеро футболистов, которые сумели в сезоне-2023/24 в рамках английской Премьер-лиги, которую по праву считают сильнейшим национальным чемпионатом мирового футбола, забить 15 или более мячей.

Речь о Коуле Палмере из «Челси» (22 гола), Олли Уоткинсе из «Астон Виллы» (19), Филе Фодене из «Манчестер Сити» (19), Букайо Сака из «Арсенала» (16) и Джерроде Боуэне из «Вест Хэма» (16). На пятерых эти исполнители наколотили в рамках минувшего сезона в сильнейшей лиге мира – только вдумайтесь – аж 92 мяча! Фантастика, и это без показателей Кейна и Беллингема!!!

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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham: 23 goals, 13 assists

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka — 20 goals, 14 assists

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice — 7 goals, 10 assists

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane — 44 goals, 12 assists

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden — 27 goals, 12 assists

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cole Palmer — 27 goals, 15 assists



England is going to be EURO… pic.twitter.com/0nExUaRio0 — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) June 5, 2024

Имея настолько результативных игроков в атакующей линии Саутгейт даже смог себе позволить отказаться от услуг 26-летнего форварда «Борнмута» Доминика Соланке, который забил 19 мячей в минувшем розыгрыше АПЛ, как и Фоден с Уоткинсом. Сложно даже сказать, какой еще тренер в своей национальной сборной в наше время может «разбрасываться» футболистами с результативностью Соланке на уровне Премьер-лиги, однако в случае с «тремя львами» дело обстоит именно так.

Да и вообще, анализируя составы конкурентов сборной Англии на Евро-2024, можно выделять, что лишь в двух сборных есть два или более (хотя тут вовсе без «более» – строго по два!) игрока атаки, которые в сезоне в клубах из чемпионатов топ-5 забили 20 или больше мячей во всех турнирах. Это Франция с Килианом Мбаппе (44 гола за ПСЖ) и Антуаном Гризманном (24 гола за «Атлетико»), а также Бельгия с Ромелу Лукаку (21 гол за «Рому») и Лоисом Опенда (28 голов за «Лейпциг»). Что называется, прочувствуйте еще раз, насколько феноменальный атакующий потенциал у нынешней сборной Англии!

Тактические решения Саутгейта

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Насколько сильна у Саутгейта атака, настолько же проблемной в последние годы у англичан является оборона. Здесь, пожалуй, всегда есть претензии практически к каждому исполнителю, однако в целом наставнику «трех львов» удается в той или иной степени решать эту неурядицу. В частности, на трех последних топовых международных турнирах Англия минимум добиралась до четвертьфиналов (четвертое место на ЧМ-2018, финал на Евро-2020 и четвертьфинал на ЧМ-2022), поэтому нельзя говорить, что Саутгейт не умеет находить правильные тактические решения.

Стоит отмечать, что на двух последних чемпионатах мира, а также на Евро-2020, Англия, без учета пенальти, но с учетом дополнительного времени, суммарно пропустила только 12 мячей в свои ворота. А сыграно было 19 матчей, потому говорить о чрезвычайной проблеме островитян в обороне вряд ли приходится.

В пересчете на 90 минут игрового временим англичане пропустили меньше мячей в этих трех турнирах (0,59), чем такие команды, как Франция (0,75), Испания (0,83), Бельгия (0,73) и Германия (1,6). Среднее ожидаемое количество пропущенных мячей (xGA) за 90 минут (0,72) среди ведущих европейских стран было лучше только у Франции (0,67) и Италии (0,54).

Безусловно, болельщикам «трех львов» хотелось бы, чтобы на полную был использован потенциал их топовых игроков атаки, однако Саутгейт все равно будет вынужден осторожничать и где-то даже балансировать. На прежних трех топовых турнирах в какой-то момент Гарет все-таки «обжигался» и, как тот мифический Икар, падал вниз, не добиваясь успеха. Возможно, на этот раз Саутгейту и его подопечным все же повезет больше?

Ориентировочный состав сборной Англии на Евро-2024

Прогноз суперкомпьютеров

Возможно, кто-то сейчас улыбнется, но в эпоху активно внедряемых во всех сферах жизнедеятельности систем искусственного интеллекта, будет крайне глупо как минимум не поинтересоваться мнением «машин». А они однозначно говорят, что победителем Евро-2024 станет именно сборная Англии.

По крайней мере, в этом уверены два суперкомпьютера. Первый, который «опрашивали» специалисты Opta, дал 19,9% на победу англичан на чемпионате Европы. Второй, использованный аналитиками компании Sportradar, выдал для команды Саутгейта еще более благополучный результат в плане итоговых шансов на победу – аж 24%.

Что ж, как минимум «на бумаге» шансы сборной Англии выиграть Евро-2024 действительно выглядят потрясающе высокими. Как думаете, удастся ли подопечным Саутгейта обойти все «овраги» на этот раз?