Саутгейт удивил. Опубликована окончательная заявка Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с окончательной заявкой команды из 26 человек на Евро-2024.

По сравнению с предварительной заявкой за бортом остались 7 игроков, включая Гарри Магуайра и Джека Грилиша.

Окончательная заявка сборной Англии:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу ( «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»);

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

В состав не вошли 7 игроков из предварительной заявки: Джеймс Траффорд («Бернли»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Джарелл Куанса, Кертис Джонс (оба – «Ливерпуль»), Джек Грилиш («Манчестер Сити») и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»).

Ранее окончательную заявку объявила сборная Италии.