Отцепил пятерых. Италия объявила окончательную заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии определился с окончательной версией заявки из 26 человек, которые выступят на Евро-2026.

По сравнению с предварительной заявкой исключены травмированные защитники Франческо Ачерби и Джорджо Скальвини, а также Иван Проведель, Самуэле Риччи и Риккардо Орсолини.

Итоговая заявка сборной Италии:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Торино»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Федерики Гатти («Ювентус»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Браян Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

На групповом этапе Евро-2024 сборная Италии сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.