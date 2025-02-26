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  4. Радость для Кейна. Бавария нацелилась на трансфер суперзвезды из АПЛ
Англия
26 февраля 2025, 14:02 |
943
2

Радость для Кейна. Бавария нацелилась на трансфер суперзвезды из АПЛ

Мюнхенский клуб заинтересован в Сон Хын Мине

26 февраля 2025, 14:02 |
943
2
Радость для Кейна. Бавария нацелилась на трансфер суперзвезды из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в трансфере южнокорейского вингера «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, сообщает Fichajes.

По информации источника, 32-летний футболист может рассмотреть возможность покинуть английский клуб, учитывая то, что он не выиграл ни оного трофея за период карьеры в Англии. Стоит отметить, что Сон несколько лет карьеры в Лондоне провел с суперзвездой немецкого клуба Гарри Кейном.

Действующее соглашение южнокорейского футболиста со «шпорами» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» предложит своему лидеру новый контракт.

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Сон Хын Мин трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Бавария Тоттенхэм Гарри Кейн
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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DaVinci
Та краще Вірца
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pol-55
З тої *солодкої парочки* Тотема стало ясно хто є хто,скільки в Гаррі, скільки в Сона і ще там в (Т )була велика різниця по пасам.
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0
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