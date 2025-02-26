Радость для Кейна. Бавария нацелилась на трансфер суперзвезды из АПЛ
Мюнхенский клуб заинтересован в Сон Хын Мине
Мюнхенская «Бавария» заинтересована в трансфере южнокорейского вингера «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, сообщает Fichajes.
По информации источника, 32-летний футболист может рассмотреть возможность покинуть английский клуб, учитывая то, что он не выиграл ни оного трофея за период карьеры в Англии. Стоит отметить, что Сон несколько лет карьеры в Лондоне провел с суперзвездой немецкого клуба Гарри Кейном.
Действующее соглашение южнокорейского футболиста со «шпорами» действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» предложит своему лидеру новый контракт.
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