Тоттенхэм предложит своему лидеру новый контракт

27-летний уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур в ближайшее время получит новый контракт.

Об этом информирует издание MailSport.

Бентанкур в этом сезоне сыграл 16 матчей и забил 2 мяча.

Родриго присоединился к «Тоттенхэму» в 2022 году, перейдя в английский клуб из туринского «Ювентуса».

Всего за «Тоттенхэм» Бентанкур сыграл 70 матчей и забил 8 голов.

В матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» Родриго Бентанкур завалился на газон, получив травму головы.