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Англия
25 февраля 2025, 19:18 |
420
0

Тоттенхэм предложит своему лидеру новый контракт

Родриго Бентанкур задержится в «шпорах» еще на несколько сезонов

25 февраля 2025, 19:18 |
420
0
Тоттенхэм предложит своему лидеру новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур в ближайшее время получит новый контракт.

Об этом информирует издание MailSport.

Бентанкур в этом сезоне сыграл 16 матчей и забил 2 мяча.

Родриго присоединился к «Тоттенхэму» в 2022 году, перейдя в английский клуб из туринского «Ювентуса».

Всего за «Тоттенхэм» Бентанкур сыграл 70 матчей и забил 8 голов.

В матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» Родриго Бентанкур завалился на газон, получив травму головы.

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чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Тоттенхэм продление контракта Родриго Бентанкур
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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