Англия25 февраля 2025, 19:18 |
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Тоттенхэм предложит своему лидеру новый контракт
Родриго Бентанкур задержится в «шпорах» еще на несколько сезонов
25 февраля 2025, 19:18 |
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27-летний уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур в ближайшее время получит новый контракт.
Об этом информирует издание MailSport.
Бентанкур в этом сезоне сыграл 16 матчей и забил 2 мяча.
Родриго присоединился к «Тоттенхэму» в 2022 году, перейдя в английский клуб из туринского «Ювентуса».
Всего за «Тоттенхэм» Бентанкур сыграл 70 матчей и забил 8 голов.
В матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» Родриго Бентанкур завалился на газон, получив травму головы.
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