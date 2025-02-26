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Испания
26 февраля 2025, 12:37 |
449
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Куртуа и Мбаппе не попали в заявку Реала на полуфинал Кубка Испании

Место в воротах займет украинский голкипер Андрей Лунин

26 февраля 2025, 12:37 |
449
0
Куртуа и Мбаппе не попали в заявку Реала на полуфинал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

26 февраля состоится первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором сойдутся «Реал Сосьедад» и «Реал» (Мадрид).

Накануне этого противостояния «сливочные» опубликовали заявку на предстоящий поединок, в которой не оказалось некоторых лидеров клуба. Тренерский штаб гостей решил предоставить отдых Килиану Мбаппе, Джуду Беллингему и Тибо Куртуа.

Ожидается, что место в стартовом составе займет украинский голкипер Андрей Лунин, который последний раз выходил на поле ф четвертьфинале этого турнира с «Леганесом» (3:2).

Поединок «Реал Сосьедад» – «Реал» (Мадрид) пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, начало встречи – в 22:30 по киевскому времени.

Заявка мадридского «Реала» на полуфинал Кубка Испании:

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Николай Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
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