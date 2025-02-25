Испания25 февраля 2025, 11:27 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:30
1051
1
Шанс для Лунина. Куртуа не поможет Реалу в полуфинале Кубка Испании
Бельгийский вратарь получил отдых от руководства
25 февраля 2025, 11:27 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:30
1051
1
Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в первом полуфинальном матче Кубка Испании против клуба «Реал» Сосьедад.
Тренерский штаб предоставил бельгийскому спортсмену отдых перед предстоящими поединками.
Свой шанс может получить украинский голкипер Андрей Лунин, защищавший ворота «сливочных» в предыдущем раунде Кубка Испании против «Леганеса» (3:2).
Первый матч полуфинала турнира «Реал» Мадрид проведет на выезде. Начнется встреча 26 февраля в 22:30 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 февраля 2025, 16:01 10
«Борнмут» подаст апелляцию относительно дисквалификации Ильи Забарного
Футбол | 24 февраля 2025, 18:40 12
Артемом заинтересовался «Интер»
Футбол | 25.02.2025, 01:52
Футбол | 25.02.2025, 07:53
Футбол | 25.02.2025, 11:51
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
я бы на месте анчи третьего вратаря попробывал бы
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.02.2025, 11:59 2
24.02.2025, 10:07 2
23.02.2025, 20:54 4
23.02.2025, 16:09 11
24.02.2025, 11:16 3
23.02.2025, 08:41 1
23.02.2025, 20:59 2
23.02.2025, 11:29 3