Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс для Лунина. Куртуа не поможет Реалу в полуфинале Кубка Испании
Испания
25 февраля 2025, 11:27 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:30
1051
1

Шанс для Лунина. Куртуа не поможет Реалу в полуфинале Кубка Испании

Бельгийский вратарь получил отдых от руководства

25 февраля 2025, 11:27 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:30
1051
1
Шанс для Лунина. Куртуа не поможет Реалу в полуфинале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в первом полуфинальном матче Кубка Испании против клуба «Реал» Сосьедад.

Тренерский штаб предоставил бельгийскому спортсмену отдых перед предстоящими поединками.

Свой шанс может получить украинский голкипер Андрей Лунин, защищавший ворота «сливочных» в предыдущем раунде Кубка Испании против «Леганеса» (3:2).

Первый матч полуфинала турнира «Реал» Мадрид проведет на выезде. Начнется встреча 26 февраля в 22:30 по Киеву.

По теме:
Многократный победитель ЛЧ переманивает звезду Реала. Дают 50 миллионов
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Новая девушка звезды Реала – топ. Она уже была на Бернабеу
Тибо Куртуа Андрей Лунин Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Реал Сосьедад
Андрей Витренко Источник: Relevo
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У звезды сборной Украины есть шанс избежать бана в АПЛ. Это рассказал коуч
Футбол | 24 февраля 2025, 16:01 10
У звезды сборной Украины есть шанс избежать бана в АПЛ. Это рассказал коуч
У звезды сборной Украины есть шанс избежать бана в АПЛ. Это рассказал коуч

«Борнмут» подаст апелляцию относительно дисквалификации Ильи Забарного

Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24 февраля 2025, 18:40 12
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 

Артемом заинтересовался «Интер»

Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Футбол | 25.02.2025, 01:52
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
«Не игрок уровня Ромы». Экс-форвард Наполи резко прошелся по Довбику
Футбол | 25.02.2025, 07:53
«Не игрок уровня Ромы». Экс-форвард Наполи резко прошелся по Довбику
«Не игрок уровня Ромы». Экс-форвард Наполи резко прошелся по Довбику
Невероятный гол украинского легионера спас клуб от поражения
Футбол | 25.02.2025, 11:51
Невероятный гол украинского легионера спас клуб от поражения
Невероятный гол украинского легионера спас клуб от поражения
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
я бы на месте анчи третьего вратаря попробывал бы
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это плохо для Дюбуа». Инсайдер назвал следующего соперника для Усика
«Это плохо для Дюбуа». Инсайдер назвал следующего соперника для Усика
23.02.2025, 11:59 2
Бокс
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 4
Футбол
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
23.02.2025, 16:09 11
Теннис
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 3
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Все пошло не так. Пидручный пояснил, почему провалил гонку с масс-старта
Все пошло не так. Пидручный пояснил, почему провалил гонку с масс-старта
23.02.2025, 20:59 2
Биатлон
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
Английская пресса: «Некоторые были шокированы появлением Зинченко на поле»
23.02.2025, 11:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем