Шанс для Лунина. Куртуа не поможет Реалу в полуфинале Кубка Испании

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в первом полуфинальном матче Кубка Испании против клуба «Реал» Сосьедад.

Тренерский штаб предоставил бельгийскому спортсмену отдых перед предстоящими поединками.

Свой шанс может получить украинский голкипер Андрей Лунин, защищавший ворота «сливочных» в предыдущем раунде Кубка Испании против «Леганеса» (3:2).

Первый матч полуфинала турнира «Реал» Мадрид проведет на выезде. Начнется встреча 26 февраля в 22:30 по Киеву.