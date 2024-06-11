Чемпионат Европы11 июня 2024, 19:59 | Обновлено 11 июня 2024, 20:15
4695
0
Молдова – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Кишиневе
11 июня 2024, 19:59 | Обновлено 11 июня 2024, 20:15
4695
0
11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
Молдова – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.
ГОЛ! 0:2. Виктор Цыганков, 43 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июня 2024, 03:11 4
Украинец может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол | 11 июня 2024, 18:29 0
Артем забил 24 гола и стал самым результативным игроком Ла Лиги
Бокс | 11.06.2024, 11:59
Бокс | 11.06.2024, 01:25
Футбол | 11.06.2024, 15:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.06.2024, 10:21 8
Футбол
09.06.2024, 16:28
10.06.2024, 11:22 4
10.06.2024, 19:08 27
10.06.2024, 02:32 2
10.06.2024, 16:49