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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 19:59 | Обновлено 11 июня 2024, 20:15
4695
0

Молдова – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Кишиневе

11 июня 2024, 19:59 | Обновлено 11 июня 2024, 20:15
4695
0
Молдова – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Молдова – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.

ГОЛ! 0:2. Виктор Цыганков, 43 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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