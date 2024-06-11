11 июня в 19:00 в Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Молдова – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.

ГОЛ! 0:2. Виктор Цыганков, 43 мин.