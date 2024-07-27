ТВАРДОВСКИЙ: «Считаю, что Шахтер хорошо подготовился к сборам»

Вратарь «Шахтера» Денис Твардовский поделился впечатлениями от игра против «Динамо» Загреб.

– Денис, проанализируй детально первую встречу «Шахтера» с загребским «Динамо».

– На мой взгляд, команда сыграла довольно неплохо. Конечно, были ошибки, в частности в моем билд-апе, но несмотря на это, команда показала свою игру, что самое главное, и продемонстрировала то, над чем работала в течение сборов.

– Почти каждый футболист впервые на этих сборах сыграл 90 минут в матче. Как оцениваешь это игровое время? Легко или сложно было тебе выдержать?

– Это один из этапов подготовки, ведь до этого мы играли по одному тайму. Сыграть 90 минут – это отличная возможность подготовиться и привести себя в оптимальные кондиции, чтобы подойти к началу чемпионата в наилучшей форме.

– Мы уже можем подводить итоги. Поделись впечатлениями от учебно-тренировочных сборов.

– Считаю, что «Шахтер» хорошо подготовился к сборам. Кто-то имел больше отпуска, кто-то меньше, но, несмотря на это, тренерский штаб равномерно распределил нагрузку, поэтому все игроки подходят к началу чемпионата в оптимальных кондициях.

– Назови основное, что удалось отработать в течение учебно-тренировочных сборов.

– Во-первых, к нам присоединилось несколько новых игроков, поэтому мы сосредоточились на их адаптации, чтобы они подошли к началу чемпионата в хорошем настроении. Во-вторых, мы работали над комбинациями, действиями в защите и над ментальным состоянием, понимая, что, став чемпионами в прошлом сезоне, нам нужно двигаться дальше.

26 июля прошел товарищеский матч между загребским «Динамо» и донецким «Шахтером». Поединок состоялся на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением горняков со счетом 0:1.