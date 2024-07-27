27 июля сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

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Игра проходит в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

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Олимпийские игры-2024. Группа В, 27 июля.

Украина U23 – Марокко U23 – 1:0

Голы: Крыськив, 22.

ГОЛ! Крыськив 22 мин, 1:0

Трансляция матча