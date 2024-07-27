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  4. Украина U23 – Марокко U23. Футбол на ОИ-2024. Видео голов (обновляется)
Футбол
27 июля 2024, 18:38 |
711
0

Украина U23 – Марокко U23. Футбол на ОИ-2024. Видео голов (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты футбольного матча на Олимпиаде

27 июля 2024, 18:38 |
711
0
Украина U23 – Марокко U23. Футбол на ОИ-2024. Видео голов (обновляется)
УАФ

27 июля сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Олимпийские игры-2024. Группа В, 27 июля.

Украина U23 – Марокко U23 – 1:0

Голы: Крыськив, 22.

ГОЛ! Крыськив 22 мин, 1:0

Трансляция матча

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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