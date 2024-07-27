Украина U23 – Марокко U23. Футбол на ОИ-2024. Видео голов (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты футбольного матча на Олимпиаде
27 июля сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.
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Игра проходит в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».
Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).
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Олимпийские игры-2024. Группа В, 27 июля.
Украина U23 – Марокко U23 – 1:0
Голы: Крыськив, 22.
ГОЛ! Крыськив 22 мин, 1:0
Трансляция матча
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