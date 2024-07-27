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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 19:11 |
458
0

Стал известен стартовый состав Шахтера на товарищеский матч с Динамо Загреб

Матч начнется в 20:00 по Киеву

27 июля 2024, 19:11 |
458
0
Стал известен стартовый состав Шахтера на товарищеский матч с Динамо Загреб
ФК Шахтер

27 июля донецкий «Шахтер» проведет контрольный матч с хорватским клубом «Динамо» Загреб. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Известен стартовый состав «Шахтера» на этот матч.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запасные: Баглай, Грам, Фарина, Лацабидзе, Эгиналду, Глущенко, Педриньо.

Это будет восьмой контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0), «Бешикташем» (1:0) и новичком АПЛ «Ипсвичем» (0:1).

26 июля «горняки» уступили тому же загребскому «Динамо» (0:1).

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Динамо Загреб товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Динамо Загреб - Шахтер стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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