Стал известен стартовый состав Шахтера на товарищеский матч с Динамо Загреб
Матч начнется в 20:00 по Киеву
27 июля донецкий «Шахтер» проведет контрольный матч с хорватским клубом «Динамо» Загреб. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
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Известен стартовый состав «Шахтера» на этот матч.
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.
Запасные: Баглай, Грам, Фарина, Лацабидзе, Эгиналду, Глущенко, Педриньо.
Это будет восьмой контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0), «Бешикташем» (1:0) и новичком АПЛ «Ипсвичем» (0:1).
26 июля «горняки» уступили тому же загребскому «Динамо» (0:1).
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