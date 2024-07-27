Финиш подготовки к сезону УПЛ. Рух выиграл в контрольном матче
Команда забила два гола Агробизнесу
Рух, который вернулся в Украину после сбора в Словении, провел контрольный матч против команды Первой лиги Агробизнес. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу львовской команды.
Рух вышел на финишную прямую подготовки к сезону УПЛ, однако первый тур через неделю команда пропустит. Матч с Полесьем перенесен из-за участия игроков в Олимпиаде.
Контрольный матч
«Рух» (Львов) – «Агробизнес» (Волочиск) 2:0
Голы: Карабин, 71 (пенальти), Клайвер, 84
«Рух»: Ледвий (Герета, 46), Роман, Слюбик (Товарницкий, 88), Холод, Лях, Пидгурский, Притула, Слюсар (Семотюк, 59), Рунич, Квасница (Клайвер, 51), Карабин
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