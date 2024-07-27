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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 19:20 |
167
0

Финиш подготовки к сезону УПЛ. Рух выиграл в контрольном матче

Команда забила два гола Агробизнесу

27 июля 2024, 19:20 |
167
0
Финиш подготовки к сезону УПЛ. Рух выиграл в контрольном матче
ФК Рух

Рух, который вернулся в Украину после сбора в Словении, провел контрольный матч против команды Первой лиги Агробизнес. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу львовской команды.

Рух вышел на финишную прямую подготовки к сезону УПЛ, однако первый тур через неделю команда пропустит. Матч с Полесьем перенесен из-за участия игроков в Олимпиаде.

Контрольный матч

«Рух» (Львов) – «Агробизнес» (Волочиск) 2:0
Голы: Карабин, 71 (пенальти), Клайвер, 84

«Рух»: Ледвий (Герета, 46), Роман, Слюбик (Товарницкий, 88), Холод, Лях, Пидгурский, Притула, Слюсар (Семотюк, 59), Рунич, Квасница (Клайвер, 51), Карабин

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Рух Львов Агробизнес контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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