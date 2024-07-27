В субботу, 27 июля, состоится товарищеский матч летнего межсезонья между командами «Рух» Львов и «Агробизнес» Волочиск.

Встреча представителей Украинской Премьер-лиги и Первой лиги Украины пройдет на загородной базе львовского клуба. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Львовский «Рух», как известно, завершает подготовку к старту нового сезона в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025. Согласно календарю, в 1-м туре львовская команда должна была сыграть с «Полесьем», но встреча отложена на более поздний срок из-за участие житомирской команды в квалификации Лиги конференций.

Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция