Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля в 13:00 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья
В субботу, 27 июля, состоится товарищеский матч летнего межсезонья между командами «Рух» Львов и «Агробизнес» Волочиск.
Встреча представителей Украинской Премьер-лиги и Первой лиги Украины пройдет на загородной базе львовского клуба. Начало – в 13:00 по киевскому времени.
Львовский «Рух», как известно, завершает подготовку к старту нового сезона в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025. Согласно календарю, в 1-м туре львовская команда должна была сыграть с «Полесьем», но встреча отложена на более поздний срок из-за участие житомирской команды в квалификации Лиги конференций.
Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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