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Рух Львов
27.07.2024 13:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 10:22 | Обновлено 27 июля 2024, 10:24
48
0

Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июля в 13:00 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья

27 июля 2024, 10:22 | Обновлено 27 июля 2024, 10:24
48
0
Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В субботу, 27 июля, состоится товарищеский матч летнего межсезонья между командами «Рух» Львов и «Агробизнес» Волочиск.

Встреча представителей Украинской Премьер-лиги и Первой лиги Украины пройдет на загородной базе львовского клуба. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Львовский «Рух», как известно, завершает подготовку к старту нового сезона в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025. Согласно календарю, в 1-м туре львовская команда должна была сыграть с «Полесьем», но встреча отложена на более поздний срок из-за участие житомирской команды в квалификации Лиги конференций.

Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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