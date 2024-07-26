Обнародован рейтинг самых дорогих игроков мира. В топ-100 нет украинцев

Портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых дорогих игроков мира после своих обновлений цен на контракты игроков (после Евро-2024 и Копа Америка 2024).

Лидерами топа являются четыре футболиста, трое из которых – из «Реала» Мадрид. Потенциальные трансферы Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе расцениваются в 180 миллионов евро.

В топ-10 попал и главный фаворит на Золотой мяч 2024 – Родри («Манчестер Сити»). Цена на его контракт составляет 130 млн евро.

В первой десятке нашлось место и 17-летнему вундеркинду «Барселоны» Ламину Ямалу – 120 млн евро.

Отметим, что в топ-100 (!) нет ни одного украинца.

Игроки, которые расположены с 89-го по 100-е место, расцениваются в 50 миллионов евро. Мохамед Салах расположился на 88-й позиции с ценником в 55 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt: