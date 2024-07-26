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Испания
26 июля 2024, 21:19 |
1777
0

Обнародован рейтинг самых дорогих игроков мира. В топ-100 нет украинцев

Лидерами рейтинга являются 4 футболиста: Беллингем, Винисиус, Холанд и Мбаппе

26 июля 2024, 21:19 |
1777
0
Обнародован рейтинг самых дорогих игроков мира. В топ-100 нет украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем

Портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых дорогих игроков мира после своих обновлений цен на контракты игроков (после Евро-2024 и Копа Америка 2024).

Лидерами топа являются четыре футболиста, трое из которых – из «Реала» Мадрид. Потенциальные трансферы Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе расцениваются в 180 миллионов евро.

В топ-10 попал и главный фаворит на Золотой мяч 2024 – Родри («Манчестер Сити»). Цена на его контракт составляет 130 млн евро.

В первой десятке нашлось место и 17-летнему вундеркинду «Барселоны» Ламину Ямалу – 120 млн евро.

Отметим, что в топ-100 (!) нет ни одного украинца.

Игроки, которые расположены с 89-го по 100-е место, расцениваются в 50 миллионов евро. Мохамед Салах расположился на 88-й позиции с ценником в 55 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt:

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Transfermarkt Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Родри Ламин Ямал Фил Фоден Флориан Вирц Букайо Сака Джамал Мусиала
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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