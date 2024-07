Источник: Титулованный европейский клуб арендовал игрока Шахтера

23-летний грузинский защитник донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили сменит клуб этим летом.

По информации Geo Team, 15-кратный чемпион Дании «Копенгаген» арендовал Гочолеишвили. Срок аренды – полгода с правом выкупа. Все детали с «Шахтером» и Гочолеишвили были согласованы, поэтому стоит в ближайшее время ждать официального подтверждения.

В сезоне 2023/24 Гиорги Гочолеишвили провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» договорился об аренде хорватского полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Бартола Франьича.

