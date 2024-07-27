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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 19:03 | Обновлено 27 июля 2024, 19:35
1775
3

Источник: Титулованный европейский клуб арендовал игрока Шахтера

Гиорги Гочолеишвили станет игроком «Копенгагена»

27 июля 2024, 19:03 | Обновлено 27 июля 2024, 19:35
1775
3
Источник: Титулованный европейский клуб арендовал игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Гочолеишвили

23-летний грузинский защитник донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили сменит клуб этим летом.

По информации Geo Team, 15-кратный чемпион Дании «Копенгаген» арендовал Гочолеишвили. Срок аренды – полгода с правом выкупа. Все детали с «Шахтером» и Гочолеишвили были согласованы, поэтому стоит в ближайшее время ждать официального подтверждения.

В сезоне 2023/24 Гиорги Гочолеишвили провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» договорился об аренде хорватского полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Бартола Франьича.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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ALKOSruLKA
"титулований європейський клуб"... заголовок топовий
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+2
Keen Vision
Щось багато трансферів у Шахтаря «в молоко» останнім часом.
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+2
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