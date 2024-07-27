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Англия
27 июля 2024, 19:29 |
207
1

МАГУАЙР: «Я являюсь частью будущего Манчестер Юнайтед»

Английский защитник подтвердил свое намерение остаться в «Манчестер Юнайтед»

27 июля 2024, 19:29 |
207
1
МАГУАЙР: «Я являюсь частью будущего Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Харри Магуайр

Английский защитник Гарри Магуайр подтвердил свое намерение остаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я готов уйти только если руководство клуба сообщит мне, что я выставлен на трансфер или что я больше не нужен команде. Судя по тому, что я слышу, и по отношению ко мне, я являюсь частью будущего «Манчестер Юнайтед». Сейчас пришло время двигаться вперед и снова сделать наш клуб успешным, бороться за важные трофеи»

Из-за травмы Гарри пропустил конец прошлого сезона и чемпионат Европы-2024.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Источник
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