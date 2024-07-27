МАГУАЙР: «Я являюсь частью будущего Манчестер Юнайтед»

Английский защитник Гарри Магуайр подтвердил свое намерение остаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я готов уйти только если руководство клуба сообщит мне, что я выставлен на трансфер или что я больше не нужен команде. Судя по тому, что я слышу, и по отношению ко мне, я являюсь частью будущего «Манчестер Юнайтед». Сейчас пришло время двигаться вперед и снова сделать наш клуб успешным, бороться за важные трофеи»

Из-за травмы Гарри пропустил конец прошлого сезона и чемпионат Европы-2024.