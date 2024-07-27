Кирилл ФЕСЮН: «Хотел сыграть против Месси, но обыграем Аргентину без него»
Вратарь олимпийской сборной Украины поделился впечатлениями от последующих соперников
Вратарь олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн поделился впечатлениями от следующих соперников на Играх-2024.
– Разбирали уже будущих соперников: Марокко и Аргентину? Что можете о них сказать?
– Это очень сильные команды. Чтобы получить положительный результат, надо выложиться на поле на 100%.
– Жалеете, что Месси не поехал на Олимпиаду, хотели сыграть против живой легенды футбола?
– Такие топовые футболисты украшают любой турнир. Конечно, я хотел сыграть против Месси, но придется без него обыгрывать Аргентину. Другого пути у нас уже нет.
– Вас шокировала победа Марокко над Аргентиной (2:1)?
– Это не стало для меня неожиданностью. В Марокко играют футболисты высокого уровня, большинство из которых из национальной сборной. Их класс просто невероятный, но мы будем играть только на победу.
– Против Марокко будет тяжелее, чем против Ирака?
– Это покажет только игра.
Следующая игра сборной Украины на Олимпиаде состоится 27 июля в 18:00 по киевскому времени. Соперник – Марокко U-23.
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