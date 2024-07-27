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  4. Кирилл ФЕСЮН: «Хотел сыграть против Месси, но обыграем Аргентину без него»
Футбол
27 июля 2024, 12:27 |
60
0

Кирилл ФЕСЮН: «Хотел сыграть против Месси, но обыграем Аргентину без него»

Вратарь олимпийской сборной Украины поделился впечатлениями от последующих соперников

27 июля 2024, 12:27 |
60
0
Кирилл ФЕСЮН: «Хотел сыграть против Месси, но обыграем Аргентину без него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вратарь олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн поделился впечатлениями от следующих соперников на Играх-2024.

– Разбирали уже будущих соперников: Марокко и Аргентину? Что можете о них сказать?

– Это очень сильные команды. Чтобы получить положительный результат, надо выложиться на поле на 100%.

– Жалеете, что Месси не поехал на Олимпиаду, хотели сыграть против живой легенды футбола?

– Такие топовые футболисты украшают любой турнир. Конечно, я хотел сыграть против Месси, но придется без него обыгрывать Аргентину. Другого пути у нас уже нет.

– Вас шокировала победа Марокко над Аргентиной (2:1)?

– Это не стало для меня неожиданностью. В Марокко играют футболисты высокого уровня, большинство из которых из национальной сборной. Их класс просто невероятный, но мы будем играть только на победу.

– Против Марокко будет тяжелее, чем против Ирака?

– Это покажет только игра.

Следующая игра сборной Украины на Олимпиаде состоится 27 июля в 18:00 по киевскому времени. Соперник – Марокко U-23.

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Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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