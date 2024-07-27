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Испания
27 июля 2024, 18:52 |
1076
0

ВИДЕО. Довбик в Рому, Усик подколол Фьюри, Анчелотти выбрал кипера, ОИ-2024

Главные новости спорта от Sport.ua

27 июля 2024, 18:52 |
1076
0
ВИДЕО. Довбик в Рому, Усик подколол Фьюри, Анчелотти выбрал кипера, ОИ-2024

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта. Открытие Олимпийских игр 2024 в Париже, интервью Александра Усика, Артем Довбик переходит в «Рому» и не отвечает на звонки тренера «Атлетико» Симеоне, Карло Анчелотти выбрал основного кипера «Реала» на следующий сезон.

ВИДЕО. Довбик в Рому, Усик подколол Фьюри, Анчелотти выбрал кипера, ОИ-2024

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Жирона Рома Рим Атлетико Мадрид видео Александр Усик Тайсон Фьюри Карло Анчелотти Андрей Лунин Олимпийские игры 2024
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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