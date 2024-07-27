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Футбол
27 июля 2024, 19:26 | Обновлено 27 июля 2024, 19:43
1538
3

В ворота Украины U-23 назначили второй пенальти за два матча Олимпиады

Салюк привез пенальти и получил красную

27 июля 2024, 19:26 | Обновлено 27 июля 2024, 19:43
1538
3
В ворота Украины U-23 назначили второй пенальти за два матча Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Салюк

В матче 2-го тура группового этапе Олимпиады между Украиной U-23 и Марокко U-23 в ворота украинской сборной поставили пенальти за фол Владимира Салюка.

Кроме того, Салюк еще получил прямую красную карточку.

Это второй пенальти в ворота олимпийской сборной Украины за два матча. В первой встрече против Ирака рефери указал на точку после фола Максима Таловерова.

Команда Марокко реализовала пенальти и на 64-й минуте сравняла счет в поединке (1:1).

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Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде сборная Марокко по футболу U-23 Украина - Марокко Владимир Салюк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
Захисники у нас трошки пришелепкуваті: шо Таловєров у моменті, де суперник не загрожував воротам, вирішив того штовхнути, що Салюк в моменті, в якому програв позицію, навіщось прихоплював суперника... щоб що? М"яча ти таким чином не забереш, вдарити по воротам не завадиш. Нарешті, знає ж, шо ВАР є - все одно арбітри побачать. Це просто пздць. В шо вони грають?!
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+5
ALKOSruLKA
...якщо обидва захисники відсталі в розвитку, то така доля... Навіть не знаю, хто більший ембіцил: Талавєров чи Салюк... перший розмахував руками в ситуації, де супернику важче було б забити чим ні, інший свідомо пішов на пенальті і вилучкення...
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+2
nick07
Хоч в чомусь стабільність
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0
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