Футбол27 июля 2024, 19:26 | Обновлено 27 июля 2024, 19:43
1538
3
В ворота Украины U-23 назначили второй пенальти за два матча Олимпиады
Салюк привез пенальти и получил красную
27 июля 2024, 19:26 | Обновлено 27 июля 2024, 19:43
1538
3
В матче 2-го тура группового этапе Олимпиады между Украиной U-23 и Марокко U-23 в ворота украинской сборной поставили пенальти за фол Владимира Салюка.
Кроме того, Салюк еще получил прямую красную карточку.
Это второй пенальти в ворота олимпийской сборной Украины за два матча. В первой встрече против Ирака рефери указал на точку после фола Максима Таловерова.
Команда Марокко реализовала пенальти и на 64-й минуте сравняла счет в поединке (1:1).
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Комментарии 3
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Захисники у нас трошки пришелепкуваті: шо Таловєров у моменті, де суперник не загрожував воротам, вирішив того штовхнути, що Салюк в моменті, в якому програв позицію, навіщось прихоплював суперника... щоб що? М"яча ти таким чином не забереш, вдарити по воротам не завадиш. Нарешті, знає ж, шо ВАР є - все одно арбітри побачать. Це просто пздць. В шо вони грають?!
...якщо обидва захисники відсталі в розвитку, то така доля... Навіть не знаю, хто більший ембіцил: Талавєров чи Салюк... перший розмахував руками в ситуації, де супернику важче було б забити чим ні, інший свідомо пішов на пенальті і вилучкення...
Хоч в чомусь стабільність
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