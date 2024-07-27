В ворота Украины U-23 назначили второй пенальти за два матча Олимпиады

В матче 2-го тура группового этапе Олимпиады между Украиной U-23 и Марокко U-23 в ворота украинской сборной поставили пенальти за фол Владимира Салюка.

Кроме того, Салюк еще получил прямую красную карточку.

Это второй пенальти в ворота олимпийской сборной Украины за два матча. В первой встрече против Ирака рефери указал на точку после фола Максима Таловерова.

Команда Марокко реализовала пенальти и на 64-й минуте сравняла счет в поединке (1:1).