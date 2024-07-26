Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
Молодежные турниры
26 июля 2024, 03:34 | Обновлено 26 июля 2024, 03:36
301
0

В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19

«Сине-желтые» не смогли преодолеть полуфинальный барьер, проиграв 0:1

26 июля 2024, 03:34 | Обновлено 26 июля 2024, 03:36
301
0
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку полуфиналу чемпионата Европы 2024 U-19 между сборными Франции и Украины, в котором «сине-желтые» потерпели поражение со счетом 0:1 и прекратили дальнейшую борьбу на турнире.

«Франция взяла курс на доминирование со стартового свистка, быстро пойдя вперед и сразу же начав давить на украинскую заднюю линию. Однако, когда опасный штрафной удар Виктора Цуканова едва не замкнул Тарас Михавко, игра открылась, и вскоре после удара Михавко пришлось понервничать Джастину Бенги-Жоао.

Украина хорошо отрабатывала оборону, и ее все труднее было взломать. Под занавес тайма подопечные Дмитрия Михайленко закрепились на половине поля Франции, в результате чего удар Алексея Гусева издали пришелся в перекладину.

На 61-й минуте Валентин Атангана наконец-то вышел из тупика. Капитан [Франции], казалось, завис в воздухе, прежде чем подключиться к подаче Сенни Маюлю с углового и мощным ударом головой вывести Францию вперед.

На 74-й минуте подопечные Бернара Диоме размашистым ударом вышедшего на замену Эли Жуниора Крупи могли еще раз сделать так, чтобы мяч затрепетал в сетке ворот. Но 1:0 оказалось достаточно для Франции, чтобы выйти в финал с Испанией», – идет речь в отчете УЕФА о матче Франция U-19 - Украина U-19.

Капитан Франции U-19 Валентин Атангана дал оценку победе над Украиной на Евро-2024.

По теме:
ФОТО. Как Украина не прошла Францию в полуфинале Евро-2024 U-19
Капитан Франции U-19 дал оценку победе над Украиной на Евро-2024
Тренер Франции U-19 оценил победу над Украиной в полуфинале Евро-2024 U-19
УЕФА чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Франции по футболу U-19
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Бокс | 25 июля 2024, 20:29 2
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»

Украинец ответил на слова соперника

ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 04:59 29
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде

24 июля олимпийская украинская сборная уступила Ираку U-23 на старте турнира 1:2

Лига Европы. Потенциальные соперники Полесья: Шериф проиграл Эльфсборгу
Футбол | 26.07.2024, 00:59
Лига Европы. Потенциальные соперники Полесья: Шериф проиграл Эльфсборгу
Лига Европы. Потенциальные соперники Полесья: Шериф проиграл Эльфсборгу
Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.07.2024, 22:50
Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча
Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
Футбол | 25.07.2024, 08:23
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
24.07.2024, 07:14 12
Футбол
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 8
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 45
Футбол
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
24.07.2024, 18:00 35
Олимпийские игры
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
25.07.2024, 16:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем