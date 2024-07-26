В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19

Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку полуфиналу чемпионата Европы 2024 U-19 между сборными Франции и Украины, в котором «сине-желтые» потерпели поражение со счетом 0:1 и прекратили дальнейшую борьбу на турнире.

«Франция взяла курс на доминирование со стартового свистка, быстро пойдя вперед и сразу же начав давить на украинскую заднюю линию. Однако, когда опасный штрафной удар Виктора Цуканова едва не замкнул Тарас Михавко, игра открылась, и вскоре после удара Михавко пришлось понервничать Джастину Бенги-Жоао.

Украина хорошо отрабатывала оборону, и ее все труднее было взломать. Под занавес тайма подопечные Дмитрия Михайленко закрепились на половине поля Франции, в результате чего удар Алексея Гусева издали пришелся в перекладину.

На 61-й минуте Валентин Атангана наконец-то вышел из тупика. Капитан [Франции], казалось, завис в воздухе, прежде чем подключиться к подаче Сенни Маюлю с углового и мощным ударом головой вывести Францию вперед.

На 74-й минуте подопечные Бернара Диоме размашистым ударом вышедшего на замену Эли Жуниора Крупи могли еще раз сделать так, чтобы мяч затрепетал в сетке ворот. Но 1:0 оказалось достаточно для Франции, чтобы выйти в финал с Испанией», – идет речь в отчете УЕФА о матче Франция U-19 - Украина U-19.

Капитан Франции U-19 Валентин Атангана дал оценку победе над Украиной на Евро-2024.