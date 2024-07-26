Чемпионат Европы26 июля 2024, 03:15 | Обновлено 26 июля 2024, 03:20
139
2
ФОТО. Как Украина не прошла Францию в полуфинале Евро-2024 U-19
«Сине-желтые» уступили в борьбе за путевку в финал
26 июля 2024, 03:15 | Обновлено 26 июля 2024, 03:20
139
2
Сборная Украины U-19 завершила свои выступления на чемпионате Европы 2024 U-19 в статусе полуфиналиста.
В борьбе за путевку в финал турнира подопечные Дмитрия Михайленко проиграли 0:1 французской сборной, пропустив единственный мяч на 61-й минуте поединка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 23:29 8
Олимпийский чемпион крайне удивился базовому вопросу
Бокс | 25 июля 2024, 16:10 0
Александр высказался о британских боксерах
Футбол | 26.07.2024, 01:55
Олимпийские игры | 26.07.2024, 02:08
Футбол | 25.07.2024, 14:42
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Так, так: Україна не пройшла Францію, Франція пройшлась по Україні!!!
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.07.2024, 01:59 45
24.07.2024, 20:14 16
24.07.2024, 15:22 8
24.07.2024, 13:22 16
24.07.2024, 01:45 8
24.07.2024, 18:00 35
25.07.2024, 04:59 29