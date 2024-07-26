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Чемпионат Европы
26 июля 2024, 03:15 | Обновлено 26 июля 2024, 03:20
139
2

ФОТО. Как Украина не прошла Францию в полуфинале Евро-2024 U-19

«Сине-желтые» уступили в борьбе за путевку в финал

26 июля 2024, 03:15 | Обновлено 26 июля 2024, 03:20
139
2
ФОТО. Как Украина не прошла Францию в полуфинале Евро-2024 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-19 завершила свои выступления на чемпионате Европы 2024 U-19 в статусе полуфиналиста.

В борьбе за путевку в финал турнира подопечные Дмитрия Михайленко проиграли 0:1 французской сборной, пропустив единственный мяч на 61-й минуте поединка.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Viktor Shvachko
Так, так: Україна не пройшла Францію, Франція пройшлась по Україні!!!
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