ФОТО. Как Украина не прошла Францию в полуфинале Евро-2024 U-19

Сборная Украины U-19 завершила свои выступления на чемпионате Европы 2024 U-19 в статусе полуфиналиста.

В борьбе за путевку в финал турнира подопечные Дмитрия Михайленко проиграли 0:1 французской сборной, пропустив единственный мяч на 61-й минуте поединка.