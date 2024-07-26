Капитан Франции U-19 дал оценку победе над Украиной на Евро-2024

Капитан сборной Франции U-19 Валентен Атангана поделился мнение о матче с Украиной (1:0) в полуфинале чемпионата Европы 2024, в котором именно его гол на 61-й минуте позволил французам завоевать путевку в финал.

«Это было очень тяжело, ведь нам противостояла сильная команда. Украина не сдавалась. Нам было сложно, потому что, несмотря на владение мячом, мы не могли атаковать их очень глубокую защиту.

Я очень горжусь тем, что вывел свою команду в финал. Моя роль как капитана заключается в том, чтобы довести команду как можно дальше, и именно это я сегодня и сделал», – заявил Атангана.

Ранее победу над Украиной в полуфинале Евро-2024 U-19 оценил наставник сборной Франции U-19 Бернар Диоме.