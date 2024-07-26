Тренер Франции U-19 оценил победу над Украиной в полуфинале Евро-2024 U-19

Главный тренер сборной Франции U-19 Бернар Диоме поделился эмоциями от победного матча с командой Украины (1:0) в полуфинале чемпионата Европы 2024 U-19, который проходит в Северной Ирландии.

«Мы счастливы, потому что большинство моих сотрудников и я работали последние девять лет, чтобы добиться именно такого результата. У нас хорошая команда, в ней царит хорошая атмосфера. Мы сделали правильный выбор, исходя из того, какая у нас команда. Я рад за них, потому что они заслужили это, ведь именно они выкладывались на поле.

Встреча с Испанией в финале после ничьей 2:2 в группе? Реванш против команды, с которой ты уже играл на групповом этапе, всегда непрост. Мы хорошо знаем испанскую команду. Несколько лет назад мы проиграли им со счетом 6:0, и некоторые из наших нынешних игроков пережили то поражение», – признался Диоме.

Финальная встреча Евро-2024 U-19 Испания – Франция состоится в воскресенье, 28 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени.