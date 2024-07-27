ФОТО. Шевченко и вице-президент УАФ посетили матч Украины на Олимпиаде
Украинская команда играет с Марокко
27 июля сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.
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Игра проходит в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».
Матч посетили президент УАФ Андрей Шевченко и вице-президент Александр Шевченко. Соответствующим фото поделилась пресс-служба УАФ.
Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).
ФОТО. Шевченко и вице-президент УАФ посетили матч Украины на Олимпиаде
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