ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико за 34,5 млн евро покупает чемпиона Европы-2024

Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте сообщил о достижении договоренности по переходу центрального защитника «Реал Сосьедада» Робена Ле Нормана.

Сделка будет завершена в ближайшие дни, когда 27-летний футболист вернется из отпуска, в котором находился после участия в финальной части Евро-2024.

По неофициальной информации, за Ле Нормана «Атлетико» заплатит 34,5 миллиона евро.

Напомним, Робен Ле Норман в составе сборной Испании стал триумфатором Евро-2024. На турнире во Франции центрбек принял участие в шести поединках, в том числе и в финале против Англии (2:1).