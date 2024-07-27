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Испания
27 июля 2024, 18:56 | Обновлено 27 июля 2024, 19:04
1684
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико за 34,5 млн евро покупает чемпиона Европы-2024

Робен Ле Норман перебирается в Мадрид из «Реал Сосьедада»

27 июля 2024, 18:56 | Обновлено 27 июля 2024, 19:04
1684
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико за 34,5 млн евро покупает чемпиона Европы-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Робен Ле Норман с трофеем

Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте сообщил о достижении договоренности по переходу центрального защитника «Реал Сосьедада» Робена Ле Нормана.

Сделка будет завершена в ближайшие дни, когда 27-летний футболист вернется из отпуска, в котором находился после участия в финальной части Евро-2024.

По неофициальной информации, за Ле Нормана «Атлетико» заплатит 34,5 миллиона евро.

Напомним, Робен Ле Норман в составе сборной Испании стал триумфатором Евро-2024. На турнире во Франции центрбек принял участие в шести поединках, в том числе и в финале против Англии (2:1).

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Алексей Сливченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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