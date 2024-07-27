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  4. Первые матчи Ястремской и Калининой на Олимпиаде-2024 также перенесены
Теннис
27 июля 2024, 18:52 |
618
0

Первые матчи Ястремской и Калининой на Олимпиаде-2024 также перенесены

Даяна и Ангелина будут стартовать на Играх в Париже 28 июля

27 июля 2024, 18:52 |
618
0
Первые матчи Ястремской и Калининой на Олимпиаде-2024 также перенесены
Instagram. Даяна Ястремская

Матчи 1/32 с участием украинских теннисисток Даяны Ястремской и Ангелины Калининой на Олимпийских играх 2024 в Париже перенесены.

Украинки должны были стартовать на Олимпиаде 27 июля. Однако из-за дождей во Франции девушки не выйдут на корты Ролан Гаррос сегодня. Встречи перенесены на следующий день.

На старте ОИ-24 Ястремская встретится с Лаурой Пигосси, а Калинина проведет поединок против Аранчи Рус.

Ранее сообщалось, что стартовые матчи Марты Костюк и сестер Киченок на олимпийском теннисном турнире также были перенесены.

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде перенос матчей Лаура Пигосси Аранча Рус
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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