Первые матчи Ястремской и Калининой на Олимпиаде-2024 также перенесены
Даяна и Ангелина будут стартовать на Играх в Париже 28 июля
Матчи 1/32 с участием украинских теннисисток Даяны Ястремской и Ангелины Калининой на Олимпийских играх 2024 в Париже перенесены.
Украинки должны были стартовать на Олимпиаде 27 июля. Однако из-за дождей во Франции девушки не выйдут на корты Ролан Гаррос сегодня. Встречи перенесены на следующий день.
На старте ОИ-24 Ястремская встретится с Лаурой Пигосси, а Калинина проведет поединок против Аранчи Рус.
Ранее сообщалось, что стартовые матчи Марты Костюк и сестер Киченок на олимпийском теннисном турнире также были перенесены.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 июля в 18:00 пройдет второй матч сине-желтых на ОИ-2024
Промоутер высказался о возможной трилогии