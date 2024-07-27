Первые матчи Ястремской и Калининой на Олимпиаде-2024 также перенесены

Матчи 1/32 с участием украинских теннисисток Даяны Ястремской и Ангелины Калининой на Олимпийских играх 2024 в Париже перенесены.

Украинки должны были стартовать на Олимпиаде 27 июля. Однако из-за дождей во Франции девушки не выйдут на корты Ролан Гаррос сегодня. Встречи перенесены на следующий день.

На старте ОИ-24 Ястремская встретится с Лаурой Пигосси, а Калинина проведет поединок против Аранчи Рус.

Ранее сообщалось, что стартовые матчи Марты Костюк и сестер Киченок на олимпийском теннисном турнире также были перенесены.