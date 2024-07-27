Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Стартовый матч Костюк на Олимпийских играх в Париже 27 июля не состоится
Теннис
27 июля 2024, 18:18 |
1496
0

Стартовый матч Костюк на Олимпийских играх в Париже 27 июля не состоится

Поединок Марты в 1/32 финала против Лулу Сан перенесен на воскресенье, 28 июля

27 июля 2024, 18:18 |
1496
0
Стартовый матч Костюк на Олимпийских играх в Париже 27 июля не состоится
Instsgram. Марта Костюк

27 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) должна была начать выступления на Олимпийских играх в Париже.

В 1/32 финала украинка изначально должна была сыграть против Юлии Путинцевой, но представительница Казахстана снялась. Костюк получила новую соперницу – Лулу Сан из Новой Зеландии.

Встреча ориентировочно была запланирована 3-м запуском на корте №7 в 18:30 по Киеву, но из-за дождей в столице Франции игру пришлось перенести на следующий день.

Ранее стало известно о том, что сестры Киченок Людмила и Надежда также не начнут выступления на Олимпиаде 27 июля.

Что касается Ангелины Калининой и Даяны Ястремской, которые должны стартовать на олимпийского теннисном турнире сегодня, то информации пока нет. Известно только то, что встречи на открытых кортах Ролан Гаррос начнутся не ранее 19:00 по Киеву.

По теме:
ВИДЕО. Украина пропустила с пенальти от Марокко. У Салюка прямая красная 
В ворота Украины U-23 назначили второй пенальти за два матча Олимпиады
Велошоссе. Эвенпул – олимпийский чемпион в разделке
Лулу Сан (Радовчич) Марта Костюк перенос матчей теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Футбол | 27 июля 2024, 04:30 3
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ

Команды Левый Берег и Минай встретятся в Ровно на стадионе Авангард

Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Футбол | 27 июля 2024, 07:25 6
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают

Украинец приблизился к переходу в «Челси»

Олимпиада. Украинка вышла в четвертьфинал в фехтовании
Олимпийские игры | 27.07.2024, 16:01
Олимпиада. Украинка вышла в четвертьфинал в фехтовании
Олимпиада. Украинка вышла в четвертьфинал в фехтовании
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Бокс | 27.07.2024, 10:55
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
ВИДЕО. Довбик в Рому, Усик подколол Фьюри, Анчелотти выбрал кипера, ОИ-2024
Футбол | 27.07.2024, 18:52
ВИДЕО. Довбик в Рому, Усик подколол Фьюри, Анчелотти выбрал кипера, ОИ-2024
ВИДЕО. Довбик в Рому, Усик подколол Фьюри, Анчелотти выбрал кипера, ОИ-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
26.07.2024, 01:14 2
Футбол
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
26.07.2024, 03:34
Футбол
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
27.07.2024, 06:23 24
Олимпийские игры
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
26.07.2024, 21:14 3
Футбол
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
27.07.2024, 07:48 5
Бокс
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
26.07.2024, 07:51 7
Футбол
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.07.2024, 00:11 2
Бокс
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
26.07.2024, 12:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем