Стартовый матч Костюк на Олимпийских играх в Париже 27 июля не состоится

27 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) должна была начать выступления на Олимпийских играх в Париже.

В 1/32 финала украинка изначально должна была сыграть против Юлии Путинцевой, но представительница Казахстана снялась. Костюк получила новую соперницу – Лулу Сан из Новой Зеландии.

Встреча ориентировочно была запланирована 3-м запуском на корте №7 в 18:30 по Киеву, но из-за дождей в столице Франции игру пришлось перенести на следующий день.

Ранее стало известно о том, что сестры Киченок Людмила и Надежда также не начнут выступления на Олимпиаде 27 июля.

Что касается Ангелины Калининой и Даяны Ястремской, которые должны стартовать на олимпийского теннисном турнире сегодня, то информации пока нет. Известно только то, что встречи на открытых кортах Ролан Гаррос начнутся не ранее 19:00 по Киеву.