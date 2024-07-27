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Теннис
27 июля 2024, 18:05 | Обновлено 27 июля 2024, 18:07
736
1

Матч украинских теннисисток на Олимпиаде перенесен на следующий день

Стартовый поединок Людмилы и Надежды Киченок в парном разряде перенесен на 28 июля

27 июля 2024, 18:05 | Обновлено 27 июля 2024, 18:07
736
1
Матч украинских теннисисток на Олимпиаде перенесен на следующий день
Instsgram. Сестры Киченок

27 июля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок должны были начать выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с китайским дуэтом Чжэн Сайсай / Ван Синьюй. Встреча была запланирована 3-м запуском на корте №10 в 20:00 по Киеву.

Однако из-за дождей в столице Франции матч был перенесен на следующий день.

Что касается одиночного разряда, то встречи на открытых кортах начнутся 27 июля не ранее 19:00 по Киеву. В первый игровой день олимпийского теннисного турнира на арены Ролан Гаррос должны выйти Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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Людмила Киченок Надежда Киченок Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Чжэн Сайсай Ван Синьюй перенос матчей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Анна Савоськіна
Добре, що полька з італійкою відіграли і відпочиватимуть, всі решта мають "варитися" ...
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