Киченок / Киченок – Чжэн / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с китайским дуэтом Чжэн Сайсай / Ван Синьюй. Встреча состоится 3-м запуском на корте №10 после матча Навоне – Боржес. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Деспина Папамихаил / Мария Саккари (Греция) – Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (США).

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