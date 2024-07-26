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Теннис
26 июля 2024, 13:31 |
186
0

Киченок / Киченок – Чжэн / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Олимпиаде в Париже

26 июля 2024, 13:31 |
186
0
Киченок / Киченок – Чжэн / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда и Людмила Киченок

27 июля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с китайским дуэтом Чжэн Сайсай / Ван Синьюй. Встреча состоится 3-м запуском на корте №10 после матча Навоне – Боржес. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Деспина Папамихаил / Мария Саккари (Греция) – Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (США).

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн Людмила Киченок Надежда Киченок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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