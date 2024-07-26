Теннис26 июля 2024, 13:31 |
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Киченок / Киченок – Чжэн / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Олимпиаде в Париже
26 июля 2024, 13:31 |
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27 июля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
В матче первого раунда украинки сразятся с китайским дуэтом Чжэн Сайсай / Ван Синьюй. Встреча состоится 3-м запуском на корте №10 после матча Навоне – Боржес. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победители матча Деспина Папамихаил / Мария Саккари (Греция) – Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (США).
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