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Теннис
26 июля 2024, 11:33 | Обновлено 26 июля 2024, 12:25
259
0

Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже

26 июля 2024, 11:33 | Обновлено 26 июля 2024, 12:25
259
0
Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

27 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда украинка сразится с Аранчей Рус из Нидерландов (№62 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №12. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Сарой Эррани (№95 WTA) или Чжэн Цинвень (№7 WTA).

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Ангелина Калинина Аранча Рус смотреть онлайн Олимпийские игры 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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