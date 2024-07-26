Теннис26 июля 2024, 11:33 | Обновлено 26 июля 2024, 12:25
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Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже
26 июля 2024, 11:33 | Обновлено 26 июля 2024, 12:25
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27 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче первого раунда украинка сразится с Аранчей Рус из Нидерландов (№62 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №12. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Сарой Эррани (№95 WTA) или Чжэн Цинвень (№7 WTA).
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