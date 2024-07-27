Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кто будет руководить Металлистом 1925 после отставки Скрипника
Украина. Первая лига
27 июля 2024, 19:52 |
1419
0

Известно, кто будет руководить Металлистом 1925 после отставки Скрипника

Исполняющим обязанности главного тренера станет Сергей Карпенко – наставник команды U-19

27 июля 2024, 19:52 |
1419
0
Известно, кто будет руководить Металлистом 1925 после отставки Скрипника
ФК Металлист 1925. Сергей Карпенко

27 июля пресс-служба харьковского «Металлист 1925» официально объявила об уходе Виктора Скрипника с поста главного тренера команды.

Вместе со Скрипником клуб покинули и его ассистенты: Сергей Попов и Григорий Ярмаш, тренер-аналитик Артем Чернышев, тренер вратарей Андрей Никитин.

Как сообщает ТаТоТаке, исполнять обязанности тренера Металлиста 1925 будет наставник юношеской команды клуба Сергей Карпенко. Но только временно.

Карпенко возглавил «Металлист 1925» летом 2023 года. Вместе с юношеской харьковской командой он 12-е место из 16 в чемпионате Украины U-19.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник покинул пост главного тренера Металлиста 1925
Владлен ЮРЧЕНКО: 100% поговорим по поводу Скрипника. Хотим работать дальше
Работа для галочки. Вероятная отставка Скрипника – удар по его репутации
Виктор Скрипник назначение тренера Сергей Карпенко Металлист 1925 Металлист 1925 U-19 ТаТоТаке
Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико или Рома? Довбик принял окончательное решение, куда перейдет
Футбол | 27 июля 2024, 16:09 7
Атлетико или Рома? Довбик принял окончательное решение, куда перейдет
Атлетико или Рома? Довбик принял окончательное решение, куда перейдет

Украинский нападающий решил продолжить карьеру в «Роме»

Израиль U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 19:10 0
Израиль U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Израиль U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Футбол | 27.07.2024, 04:30
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Футбол | 27.07.2024, 07:25
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
Футбол | 26.07.2024, 21:14
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
26.07.2024, 07:58 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
25.07.2024, 22:14
Олимпийские игры
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
27.07.2024, 07:48 6
Бокс
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
27.07.2024, 06:23 24
Олимпийские игры
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
25.07.2024, 21:15 2
Футбол
Понадобились овертаймы. Италия и Испания определили финалиста Евро U-19
Понадобились овертаймы. Италия и Испания определили финалиста Евро U-19
25.07.2024, 18:43 2
Футбол
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
27.07.2024, 10:55 3
Бокс
Свое надо забивать. Украина U-19 не справилась с Францией
Свое надо забивать. Украина U-19 не справилась с Францией
25.07.2024, 22:59 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем