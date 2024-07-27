Известно, кто будет руководить Металлистом 1925 после отставки Скрипника

27 июля пресс-служба харьковского «Металлист 1925» официально объявила об уходе Виктора Скрипника с поста главного тренера команды.

Вместе со Скрипником клуб покинули и его ассистенты: Сергей Попов и Григорий Ярмаш, тренер-аналитик Артем Чернышев, тренер вратарей Андрей Никитин.

Как сообщает ТаТоТаке, исполнять обязанности тренера Металлиста 1925 будет наставник юношеской команды клуба Сергей Карпенко. Но только временно.

Карпенко возглавил «Металлист 1925» летом 2023 года. Вместе с юношеской харьковской командой он 12-е место из 16 в чемпионате Украины U-19.