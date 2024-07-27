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Товарищеские матчи
Динамо Загреб
27.07.2024 20:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 20:00 | Обновлено 27 июля 2024, 20:22
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2

Динамо Загреб – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

27 июля 2024, 20:00 | Обновлено 27 июля 2024, 20:22
1201
2
Динамо Загреб – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Динамо» З – «Шахтер» - 0:0

«Динамо» З: Невистич – Теофиль-Катрин, Ммае, Пьер-Габриэль, Ристовски – Адеми, Мишич - Пьяца, Рог, Годжа – Петкович.

Запасные:

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре.

Запасные: Баглай, Грам, Фарина, Лацабидзе, Эгиналду, Глущенко, Педриньо да Силва.

Стадион: «Максимир» (Загреб, Хорватия).

В субботу, 27-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся загребское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Загребе (Хорватия), на поле стадиона «Максимир», начало в 20:00.

Действующие чемпионы Украины завершают подготовку к новому сезону. И пока основные конкуренты разминаются на еврокубках, «Шахтер» все еще играет в контрольных матчах. Против одного из наиболее сильных клубов Хорватии их будет сразу два за два календарных дня, и первый команда Марино Пушича уже успела проиграть накануне (0:1). Но там был резервный состав, а теперь «горняки» сыграют основным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» З – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
СЕВОДНЯ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР ВАЗЬМЕТ УВЕРЕНИЙ РЕВАНШ ЗА ВЧОРА ПРАГНАЗИРУЮ СЧЬОТ 10-0 В ПОЛЬЗУ ВЕЛИКАВО И МАГУЧЕВО  НАШ ТОПЧЕК ГАТОВИТЦА К ПАКАРЕНЕЮ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ КУБАХ ЕДЕТ ДАМОЙ
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+1
sania
І це основа Шахтаря? 
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0
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