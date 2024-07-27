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  4. ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
Футбол
27 июля 2024, 21:01 |
5299
5

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины

Игорь Краснопир вырвал победу для олимпийской сборной Украины над Марокко на 90+8-й

27 июля 2024, 21:01 |
5299
5
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июля состоялся матч 2-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Победный гол на 90+8-й минуте забил Игорь Краснопир после передачи Олега Федора.

Был шанс, что рефери отменит взятие ворот, поскольку Краснопир был близок к тому, чтобы забраться в офсайд. Однако судья все-таки засчитал гол.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины

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Игорь Краснопир офсайд (вне игры) Олег Федор сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 Украина - Марокко Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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vazazh
Гнати це африканське гівно, ще після першої зустрічі з Аргентиною. Діскваліфікувати за дії болільників, а сіміх втопити в морі.
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+3
Valentyn
чіткіше не буває)))
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+2
Gargantua
тут понятно было.
я боялся что офсайд найдут при пасе Сыча на Федора.
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+1
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Михаил Скрипка
та я ка тобы тварина різниця був оффсайд чи ні, ти сука проти України?
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0
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