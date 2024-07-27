ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
Игорь Краснопир вырвал победу для олимпийской сборной Украины над Марокко на 90+8-й
27 июля состоялся матч 2-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Марокко U-23.
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Поединок прошел на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
Победный гол на 90+8-й минуте забил Игорь Краснопир после передачи Олега Федора.
Был шанс, что рефери отменит взятие ворот, поскольку Краснопир был близок к тому, чтобы забраться в офсайд. Однако судья все-таки засчитал гол.
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
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