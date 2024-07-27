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Футбол
27 июля 2024, 20:36 | Обновлено 27 июля 2024, 21:00
1414
1

Сборная Украины по футболу впервые в истории выиграла матч на Олимпиаде

Во 2-м туре группы В на Олимпийских играх 2024 украинцы одолели Марокко 2:1

27 июля 2024, 20:36 | Обновлено 27 июля 2024, 21:00
1414
1
Сборная Украины по футболу впервые в истории выиграла матч на Олимпиаде
УАФ

27 июля состоялся матч 2-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Марокко U-23.

Поединок прошел на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победный гол на 90+8-й минуте забил Игорь Краснопир. Еще одним забитым мячом в составе украинцев отличился Дмитрий Крыськив. У Марокко единственный гол оформил Суфиане Рахими.

Украина впервые представлена на турнире по футболу на Олимпиаде. Для украинской футбольной сборной эта первая победа в истории на Олимпийских играх.

30 июля подопечные Руслана Ротаня проведут поединок последнего 3-го тура против Аргентины. Сейчас у всех команд квартета равное количество очков – по 3.

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Игорь Краснопир Дмитрий Крыськив рекорд сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 Украина - Марокко Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде Руслан Ротань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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