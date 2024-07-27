Сборная Украины по футболу впервые в истории выиграла матч на Олимпиаде

27 июля состоялся матч 2-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Марокко U-23.

Поединок прошел на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

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Победный гол на 90+8-й минуте забил Игорь Краснопир. Еще одним забитым мячом в составе украинцев отличился Дмитрий Крыськив. У Марокко единственный гол оформил Суфиане Рахими.

Украина впервые представлена на турнире по футболу на Олимпиаде. Для украинской футбольной сборной эта первая победа в истории на Олимпийских играх.

30 июля подопечные Руслана Ротаня проведут поединок последнего 3-го тура против Аргентины. Сейчас у всех команд квартета равное количество очков – по 3.