Это случилось! Тоттенхэм наконец-то выиграл трофей

Английский «Тоттенхэм» впервые с 2019 года выиграл трофей – Кубок международного вызова Джей-лиги.

В одноматчевом противостоянии «шпоры» обыграли японский «Виссел Кобе» со счетом 3:2.

На 9-й минуте Юя Осако открыл счет в пользу японской команды. Педро Порро восстановил равновесие на 16-й минуте. После перерыва, на 48-й минуте, Сон Хын Мин вывел лондонцев вперед. Жан Патрик сравнял счет на 64-й минуте. Решающий гол в составе английского клуба забил Мики Мур на 88-й минуте, принеся своей команде победу.

Эта победа принесла «Тоттенхэму» первый с 2019 года трофей. 5 лет назад «шпоры» выиграли Кубок Ауди.

Виссел Кобе – Тоттенхэм – 2:3

Голы: Юя Осако 9, Жан Патрик 64 – Педро Порро 16, Сон Хын Мин 48, Мики Мур 88.