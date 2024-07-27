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Англия
27 июля 2024, 22:20 | Обновлено 27 июля 2024, 23:18
1645
2

Это случилось! Тоттенхэм наконец-то выиграл трофей

«Шпоры» сумели выиграть кубок международного вызова Джей-лиги

27 июля 2024, 22:20 | Обновлено 27 июля 2024, 23:18
1645
2
Это случилось! Тоттенхэм наконец-то выиграл трофей
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Тоттенхэм» впервые с 2019 года выиграл трофей – Кубок международного вызова Джей-лиги.

В одноматчевом противостоянии «шпоры» обыграли японский «Виссел Кобе» со счетом 3:2.

На 9-й минуте Юя Осако открыл счет в пользу японской команды. Педро Порро восстановил равновесие на 16-й минуте. После перерыва, на 48-й минуте, Сон Хын Мин вывел лондонцев вперед. Жан Патрик сравнял счет на 64-й минуте. Решающий гол в составе английского клуба забил Мики Мур на 88-й минуте, принеся своей команде победу.

Эта победа принесла «Тоттенхэму» первый с 2019 года трофей. 5 лет назад «шпоры» выиграли Кубок Ауди.

Виссел Кобе – Тоттенхэм – 2:3

Голы: Юя Осако 9, Жан Патрик 64 – Педро Порро 16, Сон Хын Мин 48, Мики Мур 88.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Комментарии 2
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Владислав Антонов
Ну хоч так, бо в Англії конкуренція зависока і трофеї взяти складно. Тому не розумію насмішки над досить посередньою командою, від якої чомусь очікують постійних перемог.
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