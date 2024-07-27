Краснопир, вырвавший победу против Марокко, поделился эмоциями после игры
Игорь забил решающий гол на 90+8 минуте
27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23. Украинцы благодаря голу Игоря Краснопира на 90+8 минуте вырвали победу со счетом 2:1.
Автор ключевого удара в матче Игорь Краснопир поделился эмоциями после поединка.
«Если честно, я просто лежал в этот момент, у меня была очень сильная одышка. Когда я забивал мяч, думал, что гол засчитают и даже не думал, что его будут проверять, просто отдыхал.
Насколько тяжело играть при таком давлении трибун? Очень трудно. Ты выходишь на стадион – тебя освистывают. Это психологически давит. Но мы профессионалы, должны подстраиваться под различные обстоятельства. Но мы это давление «притихли».
Этот матч забываем, у нас остается финал в группе за выход в раунд плей-офф. Все мысли на следующие матч. Аргентина – соперник серьезный. Двигаемся дальше», – сказал Краснопир.
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