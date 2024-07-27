Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Краснопир, вырвавший победу против Марокко, поделился эмоциями после игры
Футбол
27 июля 2024, 20:45 | Обновлено 27 июля 2024, 20:50
1602
0

Краснопир, вырвавший победу против Марокко, поделился эмоциями после игры

Игорь забил решающий гол на 90+8 минуте

27 июля 2024, 20:45 | Обновлено 27 июля 2024, 20:50
1602
0
Краснопир, вырвавший победу против Марокко, поделился эмоциями после игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Краснопир

27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23. Украинцы благодаря голу Игоря Краснопира на 90+8 минуте вырвали победу со счетом 2:1.

Автор ключевого удара в матче Игорь Краснопир поделился эмоциями после поединка.

«Если честно, я просто лежал в этот момент, у меня была очень сильная одышка. Когда я забивал мяч, думал, что гол засчитают и даже не думал, что его будут проверять, просто отдыхал.

Насколько тяжело играть при таком давлении трибун? Очень трудно. Ты выходишь на стадион – тебя освистывают. Это психологически давит. Но мы профессионалы, должны подстраиваться под различные обстоятельства. Но мы это давление «притихли».

Этот матч забываем, у нас остается финал в группе за выход в раунд плей-офф. Все мысли на следующие матч. Аргентина – соперник серьезный. Двигаемся дальше», – сказал Краснопир.

По теме:
Илья КОВТУН: «С начала полномасштабного вторжения я ещё не был в Украине»
Олег ВАРНЯЕВ: «Мы еще поборемся за медаль, ведь настрой полностью боевой!»
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля
Олимпийские игры 2024 Игорь Краснопир Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 08:57 0
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Футбол | 27 июля 2024, 20:05 100
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко

Украинцы вырвали победу на девятой компенсированной минуте

Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Футбол | 27.07.2024, 07:25
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Украина U-23 – Марокко U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 27.07.2024, 16:02
Украина U-23 – Марокко U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Украина U-23 – Марокко U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе
Олимпийские игры | 27.07.2024, 21:12
«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе
«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
25.07.2024, 22:14
Олимпийские игры
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
26.07.2024, 01:14 2
Футбол
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
26.07.2024, 03:34
Футбол
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
25.07.2024, 20:29 5
Бокс
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
26.07.2024, 12:41
Бокс
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
26.07.2024, 12:20
Бокс
Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
25.07.2024, 21:27
Футбол
Понадобились овертаймы. Италия и Испания определили финалиста Евро U-19
Понадобились овертаймы. Италия и Испания определили финалиста Евро U-19
25.07.2024, 18:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем